На Рівненщині колонія отруює людей нечистотами ув’язнених: що кажуть фахівці

Інцидентом займаються екологи

У селі Городище Рівненської області зафіксували факт скидання нечистот на одній із земельних ділянок. Витік може походити з каналізаційних мереж, що знаходяться на балансі виправної колонії.

Фахівці провели дослідження проби ґрунту на забруднення. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Поліського округу.

Після отримання відповідної заяви через веб-ресурс "Екозагроза" інспектори виїхали за вказаною заявником адресою.

"У результаті обстеження території було підтверджено факт щодо скиду нечистот на відкриту земельну ділянку за вказаними координатами. Попередньо встановлено, що витік нечистот може здійснюватися з каналізаційних мереж, що знаходяться на балансі Городищенської виправної колонії", — йдеться у повідомленні.

Фахівці Відділу інструментально-лабораторного контролю відібрали проби ґрунту з метою встановлення ступеня його забруднення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Дніпрі на Придніпровському пляжі місцеві жителі помітили плями мазуту. Його дніпряни періодично фіксують у воді Дніпра з початку року.