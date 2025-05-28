На Ровенщине колония травит людей нечистотами заключенных: что говорят специалисты

Инцидентом занимаются экологи

В селе Городище Ровенской области зафиксировали факт сброса нечистот на одном из земельных участков. Утечка может происходить из канализационных сетей, которые находятся на балансе исправительной колонии.

Специалисты провели исследование пробы почвы на загрязнения. Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Полесского округа.

После получения соответствующего заявления через веб-ресурс "ЭкоУгроза" инспекторы выехали по указанному заявителем адресу.

"В результате обследования территории был подтвержден факт сброса нечистот на открытый земельный участок по указанным координатам.Предварительно установлено, что утечка нечистот может производиться из канализационных сетей, находящихся на балансе Городищенской исправительной колонии", — говорится в сообщении.

Специалисты Отдела инструментально-лабораторного контроля отобрали пробы грунта с целью установления степени его загрязнения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Днепре на Приднепровском пляже местные жители заметили пятна мазута. Его днепряне периодически фиксируют в воде Днепра с начала года.