Популярна послуга здорожчає вже з 1 червня. Кому з українців доведеться платити більше

Для когось вартість послуги здорожчає аж на 800 гривень

З 1 червня 2025 року зросте вартість послуг обов'язкового технічного контролю транспортного засобу. Для когось він коштуватиме 2 300 гривень.

Вже на початку цього літа водії будуть платити більше за техогляд їх транспортних засобів. Це стосується і тих, у кого є мотоцикл, вантажівка чи причеп, як повідомили у "PMG".

З 1 червня на техогляд діятимуть такі тарифи:

1 700 гривень для легкових і вантажних авто до 3,5 тонн, хоча раніше це коштувало 1 050 гривень;

2 300 гривень для автобусів і вантажівок понад 3,5 тонни замість 1 500 грн;

до 2 300 гривень для мотоциклів і причепів.

Крім того, ціни збільшаться і на:

внесення позначки Міжнародний сертифікат технічного огляду (МСТО) до 500 гривень, замість 300 гривень;

перевірку і налаштування цифрових тахографів до 1 600 гривень, хоча раніше це коштувало 1 600 гривень;

зчитування даних з картки водія — 150 гривень, а було 100 гривень;

зчитування інформації з тахографа — 300 гривень замість раніше 250 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що штрафи за швидкість в Україні можуть кардинально змінити.