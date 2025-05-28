Санкції, спільне виробництво зброї та кроки до перемир’я: головні заяви з пресконференції Мерца та Зеленського

Військова підтримка Німеччини буде продовжена та розширена

У Берліні 28 травня відбулася спільна пресконференція президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Німецький лідер заявив про намір Берліна посилити тиск на Москву та підтримати Україну як у військовій сфері, так і в технічній — зокрема, частково профінансувати роботу системи Starlink.

За словами Мерца, сьогодні буде підписано заяву про наміри між міністерствами оборони України та ФРН щодо тісної співпраці у сфері спільного виробництва далекобійного озброєння. "Україна не матиме обмежень у застосуванні цієї зброї — вона зможе захищати себе в повному обсязі та вражати військові цілі за межами своєї території", — наголосив канцлер.

Окрім того, Мерц анонсував проведення міжурядових консультацій між Україною та Німеччиною до кінця року — уперше за багато років. Він також підтвердив: Берлін зробить усе, щоб газогін "Північний потік-2" більше не працював.

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем заявив, що західні санкції вже почали впливати на російську економіку, однак їхній реальний ефект на армію РФ очікується не раніше літа 2026 року. Глава держави наголосив, що це надто довго для України, яка прагне якнайшвидшого завершення війни.

"Ми не хочемо воювати до 2026-го — це дуже довго. Потрібні нові, потужні санкційні пакети, які вдарять по російській енергетиці, по компонентах, що постачаються з-за кордону, по обмеженню цін на енергоресурси. Тільки так можна пришвидшити зниження здатності Росії фінансувати війну", — зазначив президент.

Зеленський, зі свого боку, підтвердив готовність до діалогу заради миру, однак вказав, що Росія постійно відкладає домовленості: "Вони казали, що це (ред. — меморандум) буде після обміну. Ми не дочекались. Наш міністр оборони дзвонив російському Мединському, вони сказали — буде. Ніхто не дочекався. Треба, мабуть, не чекати, а робити більш серйозні кроки", — сказав глава держави.

За словами президента, дані українських спецслужб свідчать: попри загальний економічний тиск, військово-промисловий комплекс РФ зберігає ресурс на нинішньому рівні щонайменше до середини наступного року. Він наголосив, що для реального впливу на воєнну здатність Росії необхідна жорсткіша позиція партнерів, зокрема США та країн ЄС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війна в Україні може затягнутися на тривалий період. За його словами, він не очікує швидкого завершення конфлікту з Росією.