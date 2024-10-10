Двох нардепів виключили з Комітету Рад: чим вони "прославилися"

Обидва наразі перебувають за кордоном

У четвер, 10 жовтня, було виключено з комітетів Ради народних депутатів та членів партії "Слуга Народу" Артема Дмитрука та Андрія Одарченка. Це рішення підтримала Верховна Рада.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Зазначається, що 245 народних депутатів проголосували "За".

Рішенням ВР Артема Дмитрука виключили з комітету Ради з питань правоохоронної діяльності, а Андрія Одарченка — із комітету з питань антикорупційної політики.

Зауважимо, що обидва депутати останнім часом були втягнуті у скандали. Так, Дмитрук виїхав за кордон і навіть звідти брав участь у засіданні Комітету, а Одарченка звинуватили у спробі дати хабар у розмірі 50 тисяч доларів у криптовалюті Bitcoin.

Що відомо про Дмитрука

У кінці серпня Артем Дмитрук втік до Молдови, тоді це підтвердило Державне бюро розслідувань (ДБР). До того ж йому оголосили підозру у нападі на копа та військового.

Тоді прокуратура запевняла, що докладає максиму зусиль, аби повернути "втікача додому". Від коментарів навіть не втримався президент України Володимир Зеленський.

Згодом ДБР оголосило нардепа у міжнародний розшук. Наразі відомо, що Дмитрук нібито перебуває в Лондоні, де, за його словами, проходить суд, на якому вирішується питання його екстрадиції до України.

Але навіть ці скандали не завадили Дмитруку з'явитись в онлайн-форматі на засіданні правоохоронного комітету, де також були представники Нацполіції.

Що відомо про Одарченка

Торік у листопаді Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) оголосили йому підозру. Адже він намагався дати хабар у розмірі 50 тисяч доларів у криптовалюті Bitcoin колишньому голові Агентства відновлення Мустафі Найєму.

Після призначення судом запобіжного заходу і застави у 15 млн грн, він заплатив її і вийшов.

І вже цьогоріч у вересні з'ясувалось, що Одарченко втік до Румунії, у зв'язку з чим Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення щодо заочного арешту після оголошення у міжнародний розшук.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Рада планує ухвалити важливе рішення щодо нардепів-утікачів.