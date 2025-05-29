"Барселона" посеред Дніпра: як виглядає "пливуча" будівля в серці міста

Віллу побудовано за мотивами робіт відомого архітектора Антоніо Ґауді

У самому серці Дніпра розташована архітектурна "казка" — будинок, спроєктований за мотивами робіт відомого іспанського архітектора Антоніо Ґауді. І хоча він сам ніколи не бував в Україні, його дух точно є у цій розкішній віллі. Цей будинок нібито з якогось іншого виміру.

Фасад цієї триповерхової вілли має плавні вигини, які схожі на хвилі, вікно в центрі, наче розлите по стіні, хвилясті лінії. Це нагадує стиль Ґауді, тому будівлю часто називають "Віллою Барселона". Її автор — український архітектор Михайло Хохлов.

Оформлена вілла у стилі модерн. Нестандартні арки, колірна гама, форми вікон. Разом все робить будівлю надзвичайно красивою та неординарною.

Особливу увагу заслуговують вікна вілли. Їх виготовив один із дніпровських заводів. Вони мають нестандартні форми — від вертикальних до круглих та ідеально вписалися в архітектуру будівлі у стилі Ґауді.

Можна помітити, що в будинку багато кімнат. Вони мають різні форми. Тому дивлячись з деяких ракурсів здається, що будівля ніби пливе. Знаходиться вона за адресою Барикадний провулок, 1. Зараз у цьому будинку живе сім'я, яка вже, напевно, втомилася від того, що їхній дім постійно намагаються сфотографувати.

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