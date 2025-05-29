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"Барселона" посеред Дніпра: як виглядає "пливуча" будівля в серці міста

Автор
Наталія Дума
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ЇЇ спроєктував український архітектор
ЇЇ спроєктував український архітектор. Фото Колаж Телеграфу

Віллу побудовано за мотивами робіт відомого архітектора Антоніо Ґауді

У самому серці Дніпра розташована архітектурна "казка" — будинок, спроєктований за мотивами робіт відомого іспанського архітектора Антоніо Ґауді. І хоча він сам ніколи не бував в Україні, його дух точно є у цій розкішній віллі. Цей будинок нібито з якогось іншого виміру.

Фасад цієї триповерхової вілли має плавні вигини, які схожі на хвилі, вікно в центрі, наче розлите по стіні, хвилясті лінії. Це нагадує стиль Ґауді, тому будівлю часто називають "Віллою Барселона". Її автор — український архітектор Михайло Хохлов.

Оформлена вілла у стилі модерн. Нестандартні арки, колірна гама, форми вікон. Разом все робить будівлю надзвичайно красивою та неординарною.

Вілла Барселона в Дніпрі
Вілла Барселона в Дніпрі

Особливу увагу заслуговують вікна вілли. Їх виготовив один із дніпровських заводів. Вони мають нестандартні форми — від вертикальних до круглих та ідеально вписалися в архітектуру будівлі у стилі Ґауді.

Вілла Барселона в Дніпрі
Вілла Барселона в Дніпрі

Можна помітити, що в будинку багато кімнат. Вони мають різні форми. Тому дивлячись з деяких ракурсів здається, що будівля ніби пливе. Знаходиться вона за адресою Барикадний провулок, 1. Зараз у цьому будинку живе сім'я, яка вже, напевно, втомилася від того, що їхній дім постійно намагаються сфотографувати.

Вілла Барселона в Дніпрі

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#Дніпро #Будівля #Архітектор