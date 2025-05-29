"Барселона" посреди Днепра: как выглядит "плывущее" здание в сердце города

Вилла построена по мотивам работ известного архитектора Антонио Гауди

В самом сердце Днепра расположена архитектурная "сказка" – дом, спроектированный по мотивам работ известного испанского архитектора Антонио Гауди. И хотя он сам никогда не бывал в Украине, его дух точно есть в этой роскошной вилле. Этот дом якобы из какого-то другого измерения.

Фасад этой трехэтажной виллы имеет плавные изгибы, похожие на волны, окно в центре, словно разлитое по стене, волнистые линии. Это напоминает стиль Гауди, поэтому здание часто называют "Вилла Барселона". Ее автор – украинский архитектор Михаил Хохлов.

Оформлена вилла в стиле модерн. Нестандартные арки, цветовая гамма, формы окон. Вместе все делает здание необычайно красивым и неординарным.

Особого внимания заслуживают окна виллы. Их изготовил один из днепровских заводов. Они имеют нестандартные формы – от вертикальных до круглых и идеально вписались в архитектуру здания в стиле Гауди.

Можно заметить, что в доме много комнат. Они имеют разные формы. Поэтому смотря по некоторым ракурсам кажется, что здание будто плывет. Находится она по адресу Баррикадный переулок, 1. Сейчас в этом доме живет семья, которая, наверное, уже устала от того, что их дом постоянно пытаются сфотографировать.

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