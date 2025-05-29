Попри загрозу обстрілів популярний курорт на Одещині готується до купального сезону (фото, відео)

Місцеві вже відпочивають на пляжі

У курортному Чорноморську на Одещині відкрили пляжний сезон — на узбережжі встановлено буйки, організовано безпечний прохід до моря. Там вже з’явилися перші відпочивальники.

Місцеві мешканці повідомляють про це у соціальних мережах. Вони демонструють відео з пляжу з 25 травня, де видно, як люди засмагають та купаються.

Попри російські обстріли, які неодноразово вражали місто цього року, Чорноморськ продовжує функціонувати як курорт. Зокрема, 15 березня внаслідок атаки було поранено 53-річного чоловіка, а 31 січня — пошкоджено лікарню, житловий будинок, зерновий склад та інші об’єкти, четверо людей зазнали травм.

Проте муніципалітет відновлює інфраструктуру, і місцева громада прагне зберегти сезон відпочинку попри війну.

Чорноморськ (до 2016 року — Іллічівськ) — прибережне місто в Одеській області, яке розташоване лише за 29 км від Одеси. Завдяки зручному розташуванню, розвиненій транспортній мережі та інфраструктурі для відпочинку, місто стабільно залишається одним з найпопулярніших курортів півдня України.

У Чорноморську облаштовано десятки готелів, баз відпочинку, пансіонатів, кафе та ресторанів, працюють дитячі майданчики, прокат водного спорядження, а пляжі регулярно обслуговуються комунальними службами.

Курортна зона міста виходить до узбережжя Чорного моря та Сухого лиману — унікального природного об’єкта, який формує окрему екосистему. Це робить Чорноморськ привабливим не лише для пляжного відпочинку, а й для екотуризму. В місті також працює велика портова інфраструктура, що поєднує відпочинок і логістику, а близькість до Одеси дозволяє легко дістатися як приватним транспортом, так і громадським — автобусами, маршрутками та електричками.

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