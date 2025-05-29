Собаки у власній сечі і на прив’язі. На Черкащині розгорівся скандал з волонтерами (фото)

Поліція вже відкрила кримінальне провадження

У Черкаській області волонтери виявили собак в жахливих умовах, яких утримувала жінка в себе вдома. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомила зоозахисниця Сніжана Бугрік. За її словами, йдеться про Марину Подкову, яку називають волонтеркою. Однак вона збирає тварин і утримує у себе вдома в жахливих умовах.

"Вона обманює людей і волонтерів, і набирає тварин! Тварини в жахливих умовах!! Ще 4 роки назад, вона взяла у нас собачку", — пише Сніжана.

Зоозахисниця каже, що про погані умови утримання та ставлення до тварин вона дізналась з мережі і приїхала, аби врятувати собак. Одну з собак, яку Подкова прихистила з Донецької області, знайшли у жахливому стані: занедбану, залякану та у власній сечі.

"Вона просто викинула собаку за ворота! У дворі не менш 4 собак на ланцюзі! У домі невідомо скільки дрібних!" — пише Сніжана.

Волонтери викликали поліцію, яка притягнула до відповідальності жінку за фактом жорстокого поводження з тваринами. За даними слідства, 56-річна смілянка місяць тому взяла на догляд собаку у знайомої, хоча вона вже мала вдома собак. Через деякий час вона написала знайомій про своє скрутне матеріальне становище та неспроможність прогодувати тварину.

"До жительки Сміли приїхали троє волонтерів та виявили неналежні умови утримання. Між ними розпочався конфлікт, у ході якого власниці будинку розбили вікно. Чотирьох собак волонтери забрали", — написала пресслужба поліції.

Поліція відкрила справу за ч. 1 ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами) КУпАП. Жінці загрожує накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що одеські волонтери розчулили мережу незвичною допомогою безпритульним собакам.