Собаки в моче и на привязи. В Черкасской области разгорелся скандал с волонтерами (фото)

Полиция уже открыла уголовное производство

В Черкасской области волонтеры обнаружили собак в ужасных условиях, которых женщина держала у себя дома. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщила зоозащитница Снежана Бугрик. По ее словам, речь идет о Марине Подкове, которую называют волонтером. Однако она собирает животных и держит у себя дома в ужасающих условиях.

"Она обманывает людей и волонтеров, и набирает животных! Животные в ужасных условиях!! Еще 4 года назад она взяла у нас собачку", — пишет Снежана.

Зоозащитница говорит, что о плохих условиях содержания и отношения к животным она узнала из сети и приехала, чтобы спасти собак. Одну из собак, которую Подкова приютила из Донецкой области, нашли в ужасном состоянии: брошенную, запуганную и в моче.

"Она просто выбросила собаку за ворота! Во дворе не менее 4 собак на цепи! В доме неизвестно сколько мелких!" – пишет Снежана.

Волонтеры вызвали полицию, привлекшую к ответственности женщину по факту жестокого обращения с животными. По данным следствия, 56-летняя смелянка месяц назад взяла на уход собаку у знакомой, хотя у нее уже были дома собаки. Через некоторое время она написала знакомой о своем затруднительном материальном положении и неспособности прокормить животное.

"К жительнице Смелы приехали три волонтера и выявили ненадлежащие условия содержания. Между ними начался конфликт, в ходе которого владелице дома разбили окно. Четырех собак волонтеры забрали", — написала пресс-служба полиции.

Полиция открыла дело по ч. 1 ст.89 (Жестокое обращение с животными) КУоАП. Женщине грозит наложение штрафа от двухсот до трехсот тысяч гривен с конфискацией животных.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что одесские волонтеры умилили сеть необычной помощью бездомным собакам.