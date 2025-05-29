Диктатор слів не розуміє. Чому Захід має Путіна бити, а не просити

США і Європа мають усвідомити: Третьої світової війни ніколи не буде

Пропозиція спецпредставника президента США Кіта Келлог щодо прямої зустрічі у Женеві Дональда Трампа, Володимира Зеленського з Володимиром Путіним для напрацювання мирної угоди не матиме сенсу, доки кремлівського диктатора не змусять піти на переговори. І річ навіть не у місці проведення цього заходу.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимир Огризко. Він пояснив, чому питання не у Швейцарії, Ватикані чи Стамбулі.

Більше читайте у публікації: "Україні важливо вчепитися за це": Володимир Огризко про заяви Трампа, Путіна та обережний оптимізм (відео)".

На його думку, це другорядні речі. Питання в тому, яку позицію обійматиме Путін. Якщо таку, як зараз, то сенсу в таких переговорах не видно.

— Путін висуває ті самі ультиматими та додає нові, тож знайти компроміс за таких обставин буде практично неможливо. Всі, включаючи американців, нарешті починають розуміти, що єдиний спосіб змусити Путіна діяти в плані [урегулювання] війни — це змусити його це робити. Не просити, не закликати, не говорити, що те, що він робить, це погано. На нього це не діє. Диктатори ніколи не чують, що їм говорять. Диктатори розуміють, коли їх б'ють. Власне, це те, що має зробити колективний Захід, — каже дипломат.

Він нагадав: коли Трамп назвав Путіна божевільним і пригрозив, що з Росією можуть статися неприємні речі, то єдине, що залишилося цим воєнним злочинцям — знову потрясти своїми ядерними ракетами.

— Я маю на увазі заяву завжди напівп'яного Медведєва, який вчергове почав погрожувати американцям Третьою світовою війною. От що чекає Захід, якщо він буде поблажливо дивитися на те, що відбувається в Росії.

Якщо він нарешті зрозуміє, що Третьої світової війни ніколи не буде, якщо зникне Росія, то в цьому є і логіка, і необхідність справді діяти максимально швидко, — підсумував Володимир Огризко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому Трампу вигідний розпад Росії.