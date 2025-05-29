Диктатор слов не понимает. Почему Запад должен Путина бить, а не просить

США и Европа должны понять: Третьей мировой войны никогда не будет

Предложение спецпредставителя президента США Кита Келлог по поводу прямой встречи в Женеве Дональда Трампа, Владимира Зеленского с Владимиром Путиным для наработки мирного соглашения не будет иметь смысла, пока кремлевского диктатора не заставят пойти на переговоры. И дело даже не в месте проведения этого мероприятия.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко. Он объяснил, почему вопрос не в Швейцарии, Ватикане или Стамбуле.

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По его мнению, это второстепенные вещи. Вопрос в том, какую позицию будет занимать Путин. Если такую, как сейчас, то смысла в таких переговорах не видно.

— Путин выдвигает те же ультиматимы и добавляет новые, поэтому найти компромисс при таких обстоятельствах будет практически невозможно. Все, включая американцев, наконец-то начинают понимать, что единственный способ заставить Путина действовать в плане [урегулирования] войны — это заставить его это делать. Не просить, не призывать, не говорить, что то, что он делает — это плохо. На него это не действует. Диктаторы никогда не слышат, что им говорят. Диктаторы понимают, когда их бьют. Собственно, это то, что должен сделать коллективный Запад, — говорит дипломат.

Он напомнил: когда Трамп назвал Путина безумным и пригрозил, что с Россией могут произойти неприятные вещи, то единственное, что осталось этим военным преступникам, — снова потрясать своими ядерными ракетами.

— Я имею в виду заявление всегда полупьяного Медведева, который в очередной раз начал грозить американцам Третьей мировой войной. Вот что ждет Запад, если он будет снисходительно смотреть на происходящее в России.

Если он наконец-то поймет, что Третьей мировой войны никогда не будет, если Россия исчезнет, то в этом есть и логика, и необходимость действительно действовать максимально быстро, — подытожил Владимир Огрызко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему Трампу выгоден распад России.