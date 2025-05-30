"Україна не програє": впливовий сенатор-республіканець зробив чіткі заяви в Києві

У Києві перебуває сенатор Ліндсі Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем прибув до Києва і виступив з низкою заяв щодо війни в Україні. Зокрема він сказав, що Україна не програє у війні, а це все лише російська пропаганда.

Про це він заявив під час виходу до преси, передає Ми-Україна. Також Ліндсі Грем сказав, що очікує розгляду в Сенаті наступного тижня законопроєкту про санкції проти Росії.

Грем пообіцяв обговорити з європейськими союзниками зменшення цінової стелі на російську нафту. "Україна не програє цю війну. Це російська пропаганда. Якщо ви подивитеся на карту рік тому і подивитеся на неї сьогодні, вона практично не змінилася", — заявив сенатор. Політик попередив Китай щодо співпраці з Росією: "Якщо ви продовжуватимете купувати дешеву російську нафту, то на всі ваші товари, що надходитимуть до США, буде накладено 500% мита".

"Якщо Європа зробить це, це матиме значення. Це зашкодить російській військовій машині", — наголосив американський сенатор щодо зниження цінової стелі на російську нафту. Грем також додав, що потрібно вирівняти санкції проти Китаю.

Разом з Гремом у столиці України перебуває сенатор-демократ Річард Блюменталь. Американські сенатори зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент також прокоментував зустріч з американськими сенаторами. "Хороша зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Дякую, що ви в Україні саме тоді, коли найбільше потрібна координація зусиль для наближення гідного й тривалого миру", — написав український лідер.

За словами Зеленського, сторони обговорили двопартійний законопроєкт про санкції, який підтримують уже 82 сенатори. "Продовжимо працювати над цим разом. Дякую за міцну двопартійну підтримку та за лідерство в захисті життя", — додав президент України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Трамп не виключив введення санкцій Ліндсі Грема проти Росії. Нові санкції у вигляді величезних мит проти покупців російських енергоресурів вже на столі президента США.