"Украина не проигрывает": влиятельный сенатор-республиканец сделал четкие заявления в Киеве

В Киеве находится сенатор Линдси Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм прибыл в Киев и выступил с рядом заявлений по поводу войны в Украине. В частности, он сказал, что Украина не проигрывает в войне, а это все лишь российская пропаганда.

Об этом он заявил во время выхода к прессе, передает Мы-Украина. Также Линдси Грэм сказал, что ожидает рассмотрения в Сенате на следующей неделе законопроекта о санкциях против России.

Грэм пообещал обсудить с европейскими союзниками уменьшение ценового потолка на российскую нефть. "Украина не проигрывает эту войну. Это российская пропаганда. Если вы посмотрите на карту год назад и посмотрите на нее сегодня, она практически не изменилась", — заявил сенатор. Политик предупредил Китай о сотрудничестве с Россией: "Если вы будете продолжать покупать дешевую российскую нефть, то на все ваши товары, которые будут поступать в США, будут наложены 500% пошлины".

"Если Европа сделает это, это будет иметь значение. Это повредит российской военной машине", — подчеркнул американский сенатор по поводу снижения ценового потолка на российскую нефть. Грэм также добавил, что нужно выровнять санкции против Китая.

Вместе с Грэмом в столице Украины находится сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Американские сенаторы встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент также прокомментировал встречу с американскими сенаторами. "Хорошая встреча с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Спасибо, что вы в Украине именно тогда, когда больше всего нужна координация усилий для приближения достойного и продолжительного мира", — написал украинский лидер.

По словам Зеленского, стороны обсудили двухпартийный законопроект о санкциях, который поддерживают уже 82 сенатора. "Продолжим работать над этим вместе. Спасибо за крепкую двухпартийную поддержку и за лидерство в защите жизни", — добавил президент Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Трамп не исключил введения санкций Линдси Грэма против России. Новые санкции в виде больших пошлин против покупателей российских энергоресурсов уже на столе президента США.