Удари по аеродромах обвалили ринок в Росії: які компанії постраждали найбільше

Найбільші компанії втратили великі гроші

Після потужних ударів по російських військових аеродромах 1 червня, де базується стратегічна авіація, фондовий ринок країни-агресора відреагував стрімким падінням. Цінні папери провідних російських компаній суттєво втратили у вартості.

За даними біржових торгів, майже всі ключові гравці російської економіки показали негативну динаміку. Особливо помітно "просіли" акції компаній нафтогазового, металургійного та фінансового секторів, що є основою російського бюджету.

Зокрема, серед компаній, чиї акції зазнали падіння, опинилися такі гіганти, як "Газпром". Компанія втратила понад 3,1% вартості. Виробник нікелю і паладію "Норнікель" теж постраждав — його акції здешевшали майже на 3%. Також знизилися котирування "Новатека" (понад 3,1%), "Сбербанку" (майже 2%), "Аерофлоту" (понад 2,7%) та металургійних компаній "Северсталь" і "НЛМК", які втратили понад 2,5% та 2,2% відповідно. Навіть акції технологічного гіганта "Яндекс" впали на понад 2,3%. Загалом, ринок продемонстрував широке зниження на тлі новин про військові втрати РФ.

Нагадаємо, 1 червня 2025 року на двох стратегічно важливих російських військових аеродромах — "Оленья" в Мурманській області та "Біла" в Іркутській області — пролунали вибухи та спалахнули масштабні пожежі. Як повідомив "Телеграф", посилаючись на власні джерела, цілеспрямовану операцію з ліквідації ворожих бомбардувальників здійснила Служба безпеки України. "Безпілотники СБУ атакували авіатехніку, яка кожної ночі завдає ударів по українських населених пунктах. На цей час підтверджено ураження понад 40 одиниць літальних апаратів, включаючи А-50, Ту-95 та Ту-22 М3", — зазначається у повідомленні. Загалом атаковано 5 аеродромів.

Відомо, що ця спеціальна операція отримала кодову назву "Павутина". За попередніми оцінками, збитки, завдані російській авіації, можуть перевищувати 2 мільярди доларів. За інформацією джерел, підготовка операції тривала понад півтора року, її реалізацію забезпечував голова СБУ Василь Малюк, а контролював президент України Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп обрушив світові ринки. Рекордно впали усі фондові біржі.