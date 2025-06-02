Вже на початку наступного місяця. Деякі українці отримають до 4500 грн допомоги

Подати заяву на допомогу можна онлайн та офлайн

З 1 липня 2025 року в Україні стартує експериментальна програма соцдопомоги, яка замінить одразу кілька нинішніх виплат. Розмір допомоги сягатиме до 4500 гривень, хоча точна сума буде індивідуальною.

Виплата буде приблизно до 4500 гривень, але вона ще залежатиме від доходу сім'ї. Принцип простий: менше заробляєш — більше отримуєш, як передає "PMG".

Допомога призначатиметься вразливим категоріям населення та діятиме за спрощеною схемою. Подавати документи потрібно буде лише один раз, а оформлення заяви можна доручити представнику сім’ї.

На першому етапі програму запустять на 6 місяців, із можливістю продовження ще на пів року, але за умови, що експеримент покаже ефективність. Усього вона триватиме до 2 років.

Оформити допомогу можна буде онлайн через портал "Дія" або офлайн — у ЦНАПі чи відділенні Пенсійного фонду.

Остаточний список документів оприлюднять до запуску програми, але вже зараз відомо, що враховуватимуть майновий стан сім’ї: наявність двох автомобілів, дорогих покупок чи банківських вкладів понад 100 тисяч гривень тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з батьків отримуватиме щомісячну допомогу на дитину.