Уже в начале следующего месяца. Некоторые украинцы получат до 4500 грн помощи

Подать заявление на помощь можно онлайн и офлайн

С 1 июля 2025 года в Украине стартует экспериментальная программа соцпомощи, которая заменит сразу несколько нынешних выплат. Размер помощи будет достигать до 4500 гривен, хотя точная сумма будет индивидуальной.

Выплата будет примерно до 4500 гривен, но она еще будет зависеть от дохода семьи. Принцип прост: меньше зарабатываешь — больше получаешь, как передает "PMG".

Помощь будет назначаться уязвимым категориям населения и будет действовать по упрощенной схеме. Подавать документы нужно будет только один раз, а оформление заявления можно поручить представителю семьи.

На первом этапе программу запустят на 6 месяцев, с возможностью продления еще на полгода, но при условии, что эксперимент покажет эффективность. Всего она продлится до 2 лет.

Оформить помощь можно будет онлайн через портал "Дія" или офлайн — в ЦПАУ или отделении Пенсионного фонда.

Окончательный список документов обнародуют до запуска программы, но уже сейчас известно, что будут учитывать имущественное положение семьи: наличие двух автомобилей, дорогих покупок или банковских вкладов более 100 тысяч гривен и тому подобное.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из родителей будет получать ежемесячную помощь на ребенка.