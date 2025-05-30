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Україна ризикує ніколи не увійти до НАТО. Чалий назвав головну перешкоду

Автор
Олена Руденко
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Автор
Валерій Чалий
Валерій Чалий. Фото Колаж "Телеграф"

Йдеться про термін у рік-два

Якщо найближчими роками не відбудеться вступу України до НАТО, цього не станеться ніколи. Причина в тому, що Північноатлантичний Альянс просто припинить своє існування.

Таку думку висловив український дипломат, колишній посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю для LIGA.net. На його думку, Росія обов'язково проявить агресію щодо країн НАТО у Європі й Альянс може не витримати цього випробування.

"Підтверджую те, що якщо в наступні рік-два ми не станемо членом НАТО, Україна ніколи не стане членом НАТО … Бо НАТО не буде існувати. Чому не буде існувати НАТО? Тому що я вважаю, що європейська війна, якщо НАТО не пройде випробування європейською війною, тоді НАТО втрачає сенс свого існування", — пояснив свою думку Чалий.

В цьому випадку, вважає дипломат, країни почнуть утворювати нові союзи. Деякі будуть об'єднуватись, хтось буде напряму підписувати союзні угоди зі США.

"Тобто, ще раз, Україна не вступить, тому що НАТО зникне в таких умовах, якщо вони не зроблять висновок. Висновки вони не роблять. Вони чекають умов комфортних, коли можна буде прийняти політичне рішення. Найближчі роки, десятиліття уже комфортних умов не буде", — зазначив Чалий.

Водночас, наголосив він, зараз у світі не існує кращої оборонної структури, ніж НАТО. Навіть враховуючи слабкість спільних рішень.

"Це найбільш ефективна структура. Тому поки НАТО ще показує тенденцію до розвитку і можливостей, ми будемо туди намагатись приєднатись, бо це нас підсилює", — пояснив Чалий.

Як розповідав "Телеграф", генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав те, що президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський будуть присутні на саміті НАТО в Гаазі 24 червня. Проте насправді він не дуже в захваті та сподівається, що саміт пройде без суттєвих потрясінь, а Зеленський та Трамп не спровокують скандал та публічний розкол в українському питанні.

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#Україна #НАТО #Валерій Чалий