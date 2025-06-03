Делать нужно примитивно. Военный летчик развеял миф о "проблемных" ракетах TAURUS
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ВСУ смогли решить вопрос з запуском ракет Storm Shadow
Предупреждения авиационных экспертов, что для германо-шведских крылатых ракет TAURUS класса "воздух — поверхность" большой дальности, предназначенных для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей, в Украине нет авианосителей имеют основания, однако проблема вполне решаема.
Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военный аналитик, в прошлом -боевой пилот ВВС Азербайджана Агил Рустамзаде. Он развеял сомнения экспертов.
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— У вас (речь о Воздушных силах ВСУ. — Ред.) и для Storm Shadow (англо-французский аналог TAURUS. — Ред.) не было носителей. Сколько видов ракет, бомб вы привязали к системе вооружения истребителей МиГ-29. У него же не было таких возможностей, — говорит военный летчик.
По его словам, то же самое может произойти с TAURUS (англ. Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System).
— Носители могут ввести координаты цели в небе. А когда самолет — не носитель, то вы устанавливаете балочный держатель, на котором можно закрепить ракету и делаете примитивно: кнопку "Подготовка" и "Пуск". А координаты вбиваете на земле. Так вы с Storm Shadow делаете, — все нормально работает, стреляет. Думаю, что Су-24 полетит с TAURUS, какие проблемы? — подытожил Агил Рустамзаде.
Напомним, военный аналитик, директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь объяснил "Телеграфу", переломят ли TAURUS ситуацию на фронте.