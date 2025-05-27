З катера зробили смітник. Як зараз виглядає окуповане Сєдове біля Азовського моря (фото)

На пляжах майже немає людей

Російська окупація повільно, але впевнено знищує чимало українських популярних курортів. До прикладу, селище Сєдове Донецької області вже четвертий рік без нормального сезону.

У мережі вже показали, як пляжі відомого курорту виглядають зараз. Три роки окупації дедалі більше перетворюють пляжі на дике узбережжя.

На фото видно, що біля моря практично немає людей, та і самі пляжі виглядають недоглянутими. Окрім того, що чимала територія засипана великим камінням, так ще й згорілий катер перетворився на смітник. Заіржавіле, згоріле судно стоїть на березі моря, але в його передню частину вже насипали купу сміття.

Сєдове під час окупації

Сєдове під час окупації

Сєдове під час окупації

Сєдове під час окупації

Достеменно невідомо кому саме належав цей катер, але існує ймовірність, що до російського повномасштабного вторгнення його використовували для розважання туристів. До того ж на фото видно, що навіть у морі чимало бетонних брил з арматурою, що стирчить до гори.

Сєдове до окупації

Сєдове до окупації

Окупаційна "влада" перетворює колись популярні пляжі Сєдове, які відвідували тисячі українців щороку, на дикі пляжі з купою сміття. Навіть місцеві жителі не так часто тепер відвідують море.

Нагадуємо, що від російського вторгнення потерпають не тільки курорти в окупації, а й пляжі Одеської області.

Раніше "Телеграф" показував, як окупанти "вбили" курортний Скадовськ в Херсонській області.