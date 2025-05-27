З катера зробили смітник. Як зараз виглядає окуповане Сєдове біля Азовського моря (фото)
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На пляжах майже немає людей
Російська окупація повільно, але впевнено знищує чимало українських популярних курортів. До прикладу, селище Сєдове Донецької області вже четвертий рік без нормального сезону.
У мережі вже показали, як пляжі відомого курорту виглядають зараз. Три роки окупації дедалі більше перетворюють пляжі на дике узбережжя.
На фото видно, що біля моря практично немає людей, та і самі пляжі виглядають недоглянутими. Окрім того, що чимала територія засипана великим камінням, так ще й згорілий катер перетворився на смітник. Заіржавіле, згоріле судно стоїть на березі моря, але в його передню частину вже насипали купу сміття.
Достеменно невідомо кому саме належав цей катер, але існує ймовірність, що до російського повномасштабного вторгнення його використовували для розважання туристів. До того ж на фото видно, що навіть у морі чимало бетонних брил з арматурою, що стирчить до гори.
Окупаційна "влада" перетворює колись популярні пляжі Сєдове, які відвідували тисячі українців щороку, на дикі пляжі з купою сміття. Навіть місцеві жителі не так часто тепер відвідують море.
Нагадуємо, що від російського вторгнення потерпають не тільки курорти в окупації, а й пляжі Одеської області.
Раніше "Телеграф" показував, як окупанти "вбили" курортний Скадовськ в Херсонській області.