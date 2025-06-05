Использовать Крымский мост небезопасно? В ВМС Украины рассказали о последствиях атаки

Украина провела уникальную операцию

В результате украинской операции Крымский мост получил серьезные повреждения, поэтому его использование рисковано. Точные последствия атаки выясняются.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, верификация по масштабам поражения еще происходит, ведь это сложный процесс.

"Использовать Крымский мост после подобных инцидентов достаточно рискованно без обследований, потому что конструкция получила повреждения. И если руководство оккупированного Крыма решило рискнуть жизнью граждан, то, вероятно, кто-то в будущем будет отвечать и за эти жертвы", — подчеркнул Плетенчук.

Напомним, что 3 июня Служба безопасности Украины провела уникальную операцию поражения Крымского моста. Первые взрывы прогремели под водой у опор конструкции, несмотря на то, что россияне пытались максимально снабдить мост всеми возможными средствами защиты. Даже сам Плетенчук подчеркивал, что эта операция СБУ уникальна именно из-за защиты моста, которую Украина успешно преодолела.

К тому же украинцы могли видеть взрывы на мосту с камер видеонаблюдения, то есть СБУ получила к ним доступ, что подтверждает уникальность операции. Эта атака произошла через два дня после масштабной атаки дронов на российские авиабазы в глубоком тылу под названием "Паутина", во время которой были повреждены десятки стратегических бомбардировщиков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем же СБУ атаковала Крымский мост.