Зеленська підказала українцям легкий спосіб відволіктися від усього: вона користується ним сама

Перша леді України розповіла, що робить, коли хоче відволіктися від усього

Перша леді України Олена Зеленська, яка з 2019 року стала публічною особою, а під час війни активно займається дипломатичними та соціальними проектами, також дивиться серіали. Часу на це у дружини президента не так багато, проте, коли є вільна хвилинка, вона обирає картини, які допомагають відволіктися.

Як розповіла Зеленська у подкасті "Простими словами", останній серіал, який вона дивилася на Netflix, називається "Чотири пори року". Цю картину перша леді назвала "симпатичною".

"Мені здається, я дивлюся те, що і всі. Я дивилася на Netflix нещодавно "Чотири пори року". Ну такий він, симпатичний. Іноді хочеться щось розумне подивитися, але не завжди на це вистачає емоційних сил. Просто хочеться іноді відволіктися, чесно кажучи", — поділилася Олена Зеленська.

Олена Зеленська. Фото: Getty Images

Також перша леді наголосила, що час від часу дивиться український стендап, який зараз активно розвивається. Крім того, Зеленська дивиться і західних стендап-коміків та різні гумористичні шоу, особливо у контексті того, як вони реагують на політичні події, пов’язані з Україною та світом.

Так, наприклад, було багато реакцій в американських розважальних шоу на ситуацію у Білому домі під час візиту Володимира Зеленського. І українській першій леді сподобалося те, як це обіграли в американському суспільстві.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінився Зеленський та його дружина Олена з моменту інавгурації у 2019 році. Минуло вже 6 років із обрання актора главою держави.