Зеленская подсказала украинцам легкий способ отвлечься от всего: она пользуется им сама

Первая леди Украины рассказала, что делает, когда хочет отвлечься от всего происходящего

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая с 2019 года стала публичной особой, а во время войны активно занимается дипломатическими и социальными проектами, тоже смотрит сериалы. Времени на это у жены президента не так много, однако, когда есть свободная минутка, она выбирает картины, которые помогают отвлечься.

Как рассказала Зеленская в подкасте "Простими словами", последний сериал, который она смотрела на Netflix, называется "Четыре времени года". Эту картину первая леди назвала "симпатичной".

"Мне кажется, я смотрю то, что и все. Я смотрела на Netflix недавно "Четыре времени года". Ну такой он, симпатичный. Иногда хочется что-то умное посмотреть, но не всегда на это хватает эмоциональных сил. Просто хочется иногда отвлечься, честно говоря", — поделилась Елена Зеленская.

Елена Зеленская. Фото: Getty Images

Также первая леди отметила, что время от времени смотрит украинский стэндап, который сейчас активно развивается. Кроме того, Зеленская смотрит и западных стендап-комиков и разные юмористические шоу, особенно в контексте того, как они реагируют на политические события, связанные с Украиной и миром.

Так, например, было много реакций в американских развлекательных шоу на ситуацию в Белом доме во время визита Владимира Зеленского. И украинской первой леди понравилось то, как это обыграли в американском обществе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменился Зеленский и его жена Елена с момента инаугурации в 2019 году. Прошло уже 6 лет с избрания актера главой государства.