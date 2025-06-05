Овочі коштуватимуть як крило літака. Сильний град побив городину, місцеві ледь не плачуть (відео)

Так ніби травневих заморозків не було достатньо

Цьогорічна весна стала справжнім випробуванням для аграріїв західної України. У квітні заморозки знищили кісточкові дерева, травень також не помилував сільське господарство через холодну погоду. Тепер червень продовжує робити шкоду городині.

Днями Хмельниччину накрила потужна негода — зливи з градом знищили городину на Старокостянтинівщині. 3 червня область накрила злива із сильними поривами вітру та градом. Жителі публікують відео руйнівних наслідків у соцмережах.

Місцями випав чималий град, який знищив посадки овочів та встелив землю білим килимом. Жителі Старокостянтинівщини діляться відео наслідків граду в TikTok та інших соцмережах. На записах видно побиту городину та землю, вкриту льодяними кульками. Деякі мешканці не приховують емоцій і ледь не плачуть.

Фермери зазнають значних втрат через аномальні атмосферні явища, які повторюються раз у раз. Зазвичай такі збитки спричиняють різке підвищення ціни на овочі та фрукти, які стають дефіцитними.

Обережно, у відео присутня ненормативна лексика!

Раніше "Телеграф" писав, що антициклон Riccarda несе сильні заморозки. Помаранчевий рівень небезпеки оголосили в одній з областей.