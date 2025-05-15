Заморозки вдарять по Україні з новою силою. Де і коли кардинально зміниться погода (мапа)

Подекуди прогнозують аж до -5 градусів

Україну знову накриють сильні заморозки, які можуть завдати неабиякої шкоди фермерам. Так, 16-17 травня у Львівській та Рівненській областях температура на поверхні ґрунту може опуститися до двох градусів морозу.

Про це повідомляє Рівненський обласний центр з гідрометеорології. Зазначається, що на території області очікуються заморозки, які відповідатимуть ІІ рівню небезпечності.

"Вночі та вранці 16 травня очікуються заморозки в повітрі 0..-2º. ІІ рівень небезпечності — помаранчевий", — йдеться у повідомленні.

Водночас в Львівські області прогнозуються сильні заморозки на 16-17 травня. Стовпчик термометра подекуди може опуститись до — 5º, повідомляє Львівський РЦГМ.

У п'ятницю, 16 травня, по території Львівської області вночі та вранці очікуються заморозки 0-5°С, а місті Львів — до -2°. Це відповідає ІІ рівню небезпеки, помаранчевому. Також заморозки обіцяють вночі та вранці 17 травня, які відповідають І рівно небезпеки, жовтому. Так, в області буде до -3°С, а у Львові — до 0-2°.

За прогнозом Укргідрометцентру, протягом 16 квітня на заході країни подекуди буде невеликий дощ, але вдень термометр покаже до +13 градусів. Вночі ж температура опустить до +3 градусів. 17 травня практично всю територію України очікують дощі та до +15 градусів на заході. На півдні та в центрі країни сонце пригріє аж до +20 градусів.

Погода в Україні 16 травня

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україну повернеться майже літнє тепло.