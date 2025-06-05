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Овощи будут стоить как крыло самолета. Сильный град побил огороды, местные чуть не плачут (видео)

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Град Новость обновлена 05 июня 2025, 17:19
Град. Фото Коллаж, "Телеграф"

Как будто майских заморозков не было достаточно

Весна этого года стала настоящим испытанием для аграриев западной Украины. В апреле заморозки уничтожили косточковые деревья, май также не помиловал сельское хозяйство из-за холодной погоды. Теперь июнь продолжает наносить вред овощам.

На днях Хмельнитчину накрыла мощная непогода — ливни с градом уничтожили овощи на Староконстантиновщине. 3 июня область накрыла ливень с сильными порывами ветра и градом. Жители публикуют видео разрушительные последствия в соцсетях.

Местами выпал немалый град, уничтоживший посадки овощей и устилавший землю белым ковром. Жители Староконстантиновщины делятся видео последствий града в TikTok и других соцсетях. На записях видны избитые овощи и земля, покрытая ледяными шариками. Некоторые жители не скрывают эмоций и едва не плачут.

Фермеры несут значительные потери из-за аномальных атмосферных явлений, которые повторяются то и дело. Обычно такие убытки приводят к резкому повышению цены на овощи и фрукты, которые становятся дефицитными.

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее "Телеграф" писал, что антициклон Riccarda несет сильные заморозки. Оранжевый уровень опасности был объявлен в одной из областей.

Теги:
#Непогода #Овощи #Град #Заморозки #Огород