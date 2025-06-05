Овощи будут стоить как крыло самолета. Сильный град побил огороды, местные чуть не плачут (видео)

Как будто майских заморозков не было достаточно

Весна этого года стала настоящим испытанием для аграриев западной Украины. В апреле заморозки уничтожили косточковые деревья, май также не помиловал сельское хозяйство из-за холодной погоды. Теперь июнь продолжает наносить вред овощам.

На днях Хмельнитчину накрыла мощная непогода — ливни с градом уничтожили овощи на Староконстантиновщине. 3 июня область накрыла ливень с сильными порывами ветра и градом. Жители публикуют видео разрушительные последствия в соцсетях.

Местами выпал немалый град, уничтоживший посадки овощей и устилавший землю белым ковром. Жители Староконстантиновщины делятся видео последствий града в TikTok и других соцсетях. На записях видны избитые овощи и земля, покрытая ледяными шариками. Некоторые жители не скрывают эмоций и едва не плачут.

Фермеры несут значительные потери из-за аномальных атмосферных явлений, которые повторяются то и дело. Обычно такие убытки приводят к резкому повышению цены на овощи и фрукты, которые становятся дефицитными.

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее "Телеграф" писал, что антициклон Riccarda несет сильные заморозки. Оранжевый уровень опасности был объявлен в одной из областей.