Овощи будут стоить как крыло самолета. Сильный град побил огороды, местные чуть не плачут (видео)
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Как будто майских заморозков не было достаточно
Весна этого года стала настоящим испытанием для аграриев западной Украины. В апреле заморозки уничтожили косточковые деревья, май также не помиловал сельское хозяйство из-за холодной погоды. Теперь июнь продолжает наносить вред овощам.
На днях Хмельнитчину накрыла мощная непогода — ливни с градом уничтожили овощи на Староконстантиновщине. 3 июня область накрыла ливень с сильными порывами ветра и градом. Жители публикуют видео разрушительные последствия в соцсетях.
Местами выпал немалый град, уничтоживший посадки овощей и устилавший землю белым ковром. Жители Староконстантиновщины делятся видео последствий града в TikTok и других соцсетях. На записях видны избитые овощи и земля, покрытая ледяными шариками. Некоторые жители не скрывают эмоций и едва не плачут.
Фермеры несут значительные потери из-за аномальных атмосферных явлений, которые повторяются то и дело. Обычно такие убытки приводят к резкому повышению цены на овощи и фрукты, которые становятся дефицитными.
Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!
Ранее "Телеграф" писал, что антициклон Riccarda несет сильные заморозки. Оранжевый уровень опасности был объявлен в одной из областей.