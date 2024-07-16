Врятує від спеки під час відключень: скільки в Україні коштує USB-вентилятор на льоду (фото)

Пережити спеку з такою технікою буде набагато простіше

Липень приніс в Україну аномальну спеку, тому багато хто зараз активно користується кондиціонерами та вентиляторами. Однак для цього потрібне світло, яке зараз відключають за графіками чи не на половину доби. Відмінним варіантом стануть портативні вентилятори на акумуляторі, які охолоджують за допомогою льоду.

"Телеграф" розповідає, у чому переваги таких вентиляторів, як вони виглядають, як працюють та скільки коштують. Знайти їх можна у будь-якому великому магазині побутової техніки або замовити в інтернеті.

У цих міні-вентиляторах є спеціальний резервуар, куди слід наливати воду та покласти лід. Це дає певну свіжість та вологість повітря за допомогою вбудованого зволожувача.

Також в деяких моделях є вбудований нічник, таймер і режими перемикання температури. Заряджаються такі вентилятори від USB. Тому навіть у відключення світла їх можна під'єднати до повербанку.

Ціни на вентилятори

На ринку цієї техніки є великий розкид у цінах. Все залежить від моделі та від функцій. Мінімальна вартість стартує від 600 гривень. Проте зазначимо, що ціни сягають і 3 тисяч гривень. Різниця в потужності та кількості різних можливостей приладу.

Як працює портативний вентилятор

У мережі вже є багато оглядів на портативні вентилятори. В них показано, за яким принципом працює ця техніка і чи є від неї насправді ефект.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де дешевше купити генератор та EcoFlow. Експерти розповіли про їхні плюси та мінуси.