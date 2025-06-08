Влада вже обговорює: в Україні можуть почати відключати мобільний зв’язок, як і навіщо

Вже було намічено певні практичні кроки з цього питання

В Україні обговорюється питання тимчасового відключення мобільного зв’язку на окремих територіях під час повітряної тривоги. Крім того, хочуть ввести обов’язкову ідентифікацію всіх — як нових, так і чинних користувачів мобільного зв’язку.

Відповідні теми були на обговоренні Підкомітету з безпеки у кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації на засіданні, присвяченому роботі БПЛА росіян через інфраструктуру мобільних операторів та використання СІМ карток. У засіданні брали участь нардепи, представники Сил оборони України, розвідувальних органів та операторів мобільного зв’язку.

"Намічено певні практичні кроки щодо підготовки вирішення проблеми застосування БПЛА ра*истів через інфраструктуру мобільних операторів", — сказано в повідомленні Парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Facebook.

Не пропустіть: "У російських "Шахедах" — українські SIM-картки. Чи продаватимуть їх за паспортом і чому для Ради це проблема".

Зазначається, що обговорювалася також ідея відключати мобільний зв’язок на територіях, куди залітають російські безпілотні літальні та інші пропозиції щодо боротьби з російськими БПЛА, які використовують СІМ-картки.

"З огляду на чутливість питання, не можемо вдаватися до деталей. Але робота триває", — підкреслили в комітеті.

Голова вказаного підкомітету Олександр Федієнко на своїй сторінці у Facebook пише, що зараз більш ніж 80% користувачів послуг мобільних операторів – це невідомі користувачі.

"Тобто вже сьогодні ми кажемо про десятки млн громадян, які можуть бути атаковані шахраями для викрадення грошей або особистих даних. Сьогодні питання національної безпеки є важливим та актуальним. Можливо комусь не сподобаються майбутні законодавчі кроки, але ми не маємо багато вибору для покращення безпекової ситуації, хоча б на період воєнного стану", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що парламентарі готові змінити закони без участі мобільних операторів, якщо вони ігноруватимуть зустріч, присвячену реалізації SIM-карток.