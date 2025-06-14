Треба ще один Тіндер: українка насмішила мережу пропозицією для мам (відео)

Українці запропонували свій варіант

Український TikTok підірвав жарт молодої мами. Вона запропонувала створити аналог Tinder для матусь.

У вірусному відео на своїй сторінці дівчина з гумором поставила питання, чому ще ніхто не створив Tinder для мам в декреті. Жінка навела список переваг такого додатка.

За словами авторки відео, "мамський" Tinder мав би включати такі критерії відбору:

"Олена — за 300 метрів від тебе".

Готова йти в АТБ, аврору і на майданчик.

Дитина такого ж віку, як твоя.

В термосі кава і не тільки.

Жарт швидко набрав популярність, зібравши тисячі переглядів та коментарів від українських користувачок соцмереж.

Реакція користувачів

Коментарі під вірусним відео виявилися не менш цікавими за саму ідею. Багато українок відреагували на жарт серйозно, побачивши в ньому реальну потребу.

"Є таке, Kidbridge;)" — написала одна з користувачок, натякаючи, що подібний сервіс вже існує.

"Є такий додаток" — підтвердила інша коментаторка.

Особливо активізувалися мами-підприємиці, які побачили в ідеї бізнес-можливість. "Я б дуже хотіла зайнятися розробкою такого. Підкажіть, будь ласка, який функціонал (якщо серйозно) Ви б хотіли бачити?" — запропонувала одна з користувачок.

Інша мама написала: "напишіть мені, є пропозиція роботи онлайн".

Від жарту до серйозних обговорень

Багато коментаторок сприйняли ідею з ентузіазмом:

"Є місцеві, районні групи. Є групи матусь по районам, хто ще користується фб"

"Супер ідея!!"

Один з коментарів особливо виділився серйозним підходом: "В нас є чудовий додаток Матусі, завантажте і користуйтесь, там все є! Але, на жаль, авторку додатка зацькували за те, що вона говорила російською, тому вона покинула і не розвиває додаток, і правильно робить!"

Що таке Tinder

Tinder — популярний мобільний додаток для знайомств.Принцип роботи простий: користувачі переглядають фото інших людей поблизу та свайпають (проводять пальцем) вправо, якщо людина подобається, або вліво, якщо ні. Якщо два користувачі свайпнули один одного вправо, утворюється "мetch" (збіг), і вони можуть почати спілкуватися. Додаток став синонімом сучасних онлайн-знайомств і використовується мільйонами людей по всьому світу.

Раніше "Телеграф" писав, що мер Чернівців потрапив у курйозну ситуацію з забороною Telegram.