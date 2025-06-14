Надо еще один Тиндер: украинка насмешила сеть предложением для мам (видео)

Украинцы предложили свой вариант

Украинский TikTok взорвал шутку молодой мамы. Она предложила создать аналог Tinder для мамочек.

В вирусном видео на своей странице девушка с юмором задала вопрос, почему еще никто не создал Tinder для мам в декрете. Женщина привела список преимуществ такого приложения.

По словам автора видео, "мамской" Tinder должен включать следующие критерии отбора:

"Елена — в 300 метрах от тебя".

Готова идти в АТБ, аврора и на площадку.

Ребенок такого же возраста, как твой.

В термосе кофе и не только.

Шутка быстро набрала популярность, собрав тысячи просмотров и комментариев от украинских пользователей соцсетей.

Реакция пользователей

Комментарии под вирусным видео оказались не менее интересны самой идее. Многие украинки отреагировали на шутку серьезно, увидев в ней реальную потребность.

"Есть такое, Kidbridge)" – написала одна из пользовательниц, намекая, что подобный сервис уже существует.

"Есть такое приложение" — подтвердила другая.

Особенно активизировались мамы-предприниматели, увидевшие в идее бизнес-возможность. "Я бы очень хотела заняться разработкой такого. Подскажите, пожалуйста, какой функционал (если серьезно) вы хотели бы видеть?" — предложила одна из пользователей.

Другая мама написала: "Напишите мне, есть предложение работы онлайн".

От шутки до серьезных обсуждений

Многие комментаторы восприняли идею с энтузиазмом:

"Есть местные, районные группы. Есть группы мамочек по районам, кто еще пользуется фб"

"Супер идея!!"

Один из комментариев особо выделился серьезным подходом: "У нас есть замечательное приложение Мамочки, загрузите и пользуйтесь, там все есть! Но, к сожалению, автора приложения затравили за то, что она говорила на русском, поэтому она бросила и не развивает приложение, и правильно делает!".

Что такое Tinder

Tinder – популярное мобильное приложение для знакомств. Принцип работы прост: пользователи просматривают фото других людей поблизости и свайпают (проводят пальцем) вправо, если человек нравится, или влево, если нет. Если два пользователя свалили друг друга вправо, образуется "metch" (совпадение), и они могут начать общаться. Приложение стало синонимом современных онлайн знакомств и используется миллионами людей по всему миру.

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