Надо еще один Тиндер: украинка насмешила сеть предложением для мам (видео)
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Украинцы предложили свой вариант
Украинский TikTok взорвал шутку молодой мамы. Она предложила создать аналог Tinder для мамочек.
В вирусном видео на своей странице девушка с юмором задала вопрос, почему еще никто не создал Tinder для мам в декрете. Женщина привела список преимуществ такого приложения.
По словам автора видео, "мамской" Tinder должен включать следующие критерии отбора:
- "Елена — в 300 метрах от тебя".
- Готова идти в АТБ, аврора и на площадку.
- Ребенок такого же возраста, как твой.
- В термосе кофе и не только.
Шутка быстро набрала популярность, собрав тысячи просмотров и комментариев от украинских пользователей соцсетей.
Реакция пользователей
Комментарии под вирусным видео оказались не менее интересны самой идее. Многие украинки отреагировали на шутку серьезно, увидев в ней реальную потребность.
- "Есть такое, Kidbridge)" – написала одна из пользовательниц, намекая, что подобный сервис уже существует.
- "Есть такое приложение" — подтвердила другая.
Особенно активизировались мамы-предприниматели, увидевшие в идее бизнес-возможность. "Я бы очень хотела заняться разработкой такого. Подскажите, пожалуйста, какой функционал (если серьезно) вы хотели бы видеть?" — предложила одна из пользователей.
Другая мама написала: "Напишите мне, есть предложение работы онлайн".
От шутки до серьезных обсуждений
Многие комментаторы восприняли идею с энтузиазмом:
- "Есть местные, районные группы. Есть группы мамочек по районам, кто еще пользуется фб"
- "Супер идея!!"
Один из комментариев особо выделился серьезным подходом: "У нас есть замечательное приложение Мамочки, загрузите и пользуйтесь, там все есть! Но, к сожалению, автора приложения затравили за то, что она говорила на русском, поэтому она бросила и не развивает приложение, и правильно делает!".
Что такое Tinder
Tinder – популярное мобильное приложение для знакомств. Принцип работы прост: пользователи просматривают фото других людей поблизости и свайпают (проводят пальцем) вправо, если человек нравится, или влево, если нет. Если два пользователя свалили друг друга вправо, образуется "metch" (совпадение), и они могут начать общаться. Приложение стало синонимом современных онлайн знакомств и используется миллионами людей по всему миру.
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