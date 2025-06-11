Скільки будинків у Києві Росія зруйнувала з початку вторгнення і який район постраждав найбільше: офіційні цифри

Багато будинків були повністю зруйновані

Росія останнім часом значно наростила свої повітряні атаки на Україну. Однією з головних цілей для них регулярно стає Київ. На жаль, без наслідків російський терор не проходить. Лише під час атаки 10 червня одразу в кількох районах столиці спалахнули масштабні пожежі, багато будинків зазнали пошкоджень.

"Телеграф" звернувся до влади, щоб дізнатися, скільки будинків у Києві було пошкоджено за час повномасштабної війни і скільки вже вдалося відновити.

Детально по кожному району (у матеріалі немає відомостей про збитки внаслідок нових обстрілів Києва 6 та 10 червня 2025 року):

Дарницький район

Дарницький район

Станом на 3 червня, згідно з даними, наданими "Телеграфу" Дарницькою райадміністрацією, з початку повномасштабного вторгнення пошкодження різного ступеня отримали:

47 багатоповерхових житлових будинків;

85 приватних житлових будинків;

з них 6 будинків – зруйновано.

Компенсації:

п’ятеро власників зруйнованих будинків отримали житлові сертифікати "єВідновлення";

зруйнованих будинків отримали житлові сертифікати "єВідновлення"; один власник отримав грошову компенсацію за зруйноване житло внаслідок збройної агресії РФ.

"У рамках програми електронної публічної послуги "єВідновлення" рішення рішення прийняті по всім зверненням", — йдеться у відповіді райадміністрації.

Загиблі та поранені:

Інформація у райадміністрації відсутня.

Дарницький район – наслідки обстрілу 21 вересня 2023 року. Фото: Телеграф

Голосіївський район

Голосіївський район

Станом на 3 червня, згідно з даними, наданими "Телеграфу" Голосіївською райадміністрацією, з початку повномасштабного вторгнення в районі було пошкоджено:

286 житлових будинків.

З них 282 будинки відновлено.

Загиблі та поранені:

Інформація не була надана.

Голосіївський район – обстріл 2 вересня 2024 року. Фото: Ян Доброносов

Деснянський район

Деснянський район

Станом на 31 травня, згідно з даними, наданими "Телеграфу" Деснянською райадміністрацією, з початку повномасштабного вторгнення в районі було пошкоджено:

29 житлових багатоповерхівок;

житлових багатоповерхівок; 4 житлові приватні будинки.

За наявною інформацією, станом на сьогодні всі багатоквартирні житлові будинки в Деснянському районі повністю відновлені.

Загиблі та поранені:

Інформація у райадміністрації відсутня.

Дніпровський район

Дніпровський район

Станом на 31 травня, згідно з даними, наданими "Телеграфу" Дніпровською райадміністрацією, з початку повномасштабного вторгнення в районі було пошкоджено:

82 багатоквартирні житлові будинки;

багатоквартирні житлові будинки; 22 приватні будинки (у тому числі садових).

На території Дніпровського району Києва було відновлено 23 багатоквартирні житлові будинки.

Загиблі та поранені:

Під час ракетно-дронової атаки 23.03.2025 загинула одна людина (жінка), 24.05.2025 постраждали двоє людей (чоловік, жінка). Під час дронової атаки 25.05.2025 постраждала одна людина (жінка).

Дніпровський район – обстріл 13 грудня 2023 року. Фото: Ян Доброносов

Оболонський район

Оболонський район

Станом на 31 травня, згідно з даними, наданими "Телеграфу" Оболонською райадміністрацією, з початку повномасштабного вторгнення в районі було пошкоджено:

58 багатоквартирних житлових будинків;

багатоквартирних житлових будинків; 40 приватних житлових будинків.

11 із них зруйновано.

Відновлено:

35 багатоквартирних житлових будинків;

багатоквартирних житлових будинків; 19 приватних житлових будинків.

Кількість поранених та загиблих:

Інформація у райадміністрації відсутня.

Оболонський район – обстріл 13 грудня 2023 року. Фото: Ян Доброносов

Печерський район

Печерський район

Станом на 3 червня, згідно з даними, наданими "Телеграфу" Печерською райадміністрацією, з початку повномасштабного вторгнення в районі було пошкоджено:

103 багатоквартирні/багатоповерхові будинки;

1 малоповерхова забудова (приватна власність).

Згідно з інформацією КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва", за період 2022-2025 років, в результаті дій, викликаних збройною агресією РФ, було пошкоджено 79 житлових будинків (повторно мають пошкодження – 3 житлових будинки), які перебувають на обслуговуванні/в управлінні підприємства.

"Працівниками підприємства в межах можливостей, в терміновому порядку вживаються необхідні заходи по ліквідації пошкоджень, а саме: проводяться роботи із очищення квартир, сходових кліток, покрівлі від сміття, ззакриття вікон плівкою, обшивання віконних коробок листами OSB в цегляних стінах із залученням спецтехніки, часткового ремонту покрівлі тощо".

У 2024 році, після ракетної атаки по місту Києву, відновлення вікон (загальною площею 173,44 кв.м/69шт) у багатоквартирних будинках за адресами: вул. Михайла Бойчука, 25-А, 27, 28-А, 29, 30, 30-А, 31, бульв. М. Міхновського, 27 проводилося за допомогою громадської організації "GLOBAL EMPOWERMENT MISSION"

Загиблі та поранені:

Під час масованої атаки БпЛА 01.01.2025 було пошкоджено житловий будинок на вул. Банковій, 1/10, внаслідок чого загинуло 2 особи (чоловік та жінка), отримали поранення 10 осіб, з яких 6 осіб було госпіталізовано, 4 отримали допомогу на місці події.

Печерський район – обстріл 1 січня 2025 року. Фото: Ян Доброносов

Подільський район

Подільський район

Станом на 31 травня, згідно з даними, наданими "Телеграфу" Подільською райадміністрацією, з початку повномасштабного вторгнення в районі було пошкоджено:

За інформацією комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва", з початку повномасштабного вторгнення, внаслідок збройної агресії російської федерації, зазнали пошкодження різного ступеню 141 багатоквартирний будинок (по факту зазнали пошкодження 125 будинків, так як 16 будинків пошкоджено вдруге, тому будинки повторюються);

За інформацією управління житлово-комунального господарства Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, станом на сьогодні за запитуваний період на території Подільського району міста Києва було пошкоджено багатоквартирні житлові будинки у кількості – 21 одниці, це будинки приватної форми власності (ОСББ, ЖБК, інвестиційні);

За інформацією управління будівництва Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, станом на сьогодні за запитуваний період на території Подільського району міста Києва було пошкоджено житлові будинки приватної форми власності у кількості – 21 одиниці.

Відновлення :

"КП "Жилоінвестбуд-УКБ" в 2022, 2023 роках проводились відновлювальні роботи на пошкоджених будинках. Однак відповідно до розпоряджень Подільської районної в місті Києві державної адміністрації у 2023 та 2024 роках у 20 житлових будинках за кошти міського бюджету проведено відновлювальні роботи місць загального користування, а саме по капітальному ремонту — заміні пошкоджених вікон, дверей в місцях загального користування та капітальному ремонту пошкоджених покрівель, але по цих будинках до цього часу надходять заяви від громадян, житло яких (віконні та балконні блоки та інше) зазнало пошкодження, про надання компенсації по програмі "єВідновлення", — йдеться у відповіді.

Загиблі та поранені:

Інформація не надавалася.

Подільський район – обстріл 10 червня 2025 року. Фото: Ян Доброносов

Святошинський район

Святошинський район

Станом на початок червня, згідно з даними, наданими "Телеграфу" Святошинською райадміністрацією, з початку повномасштабного вторгнення в районі було пошкоджено:

214 багатоквартирних житлових будинків;

72 приватні будинки;

з них 3 зруйновані.

Відновлення :

За інформацією КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва" відновлено 4 багатоквартирних житлових будинки. Потребують відновлення ще 22 будинки.

Загиблі та поранені:

Інформація не надавалася.

Святошинський район – обстріл 1 січня 2025 року. Фото: Ян Доброносов

Солом’янський район

Солом’янський район

Станом на 31 травня, згідно з даними, наданими "Телеграфу" Солом’янською райадміністрацією, з початку повномасштабного вторгнення в районі було пошкоджено 296 житлових будинків, а саме:

зруйновано 1 житловий будинок приватної форми власності;

пошкоджено 73 житлові будинки приватної форми власності;

зруйновано 1 житловий багатоквартирний будинок (з яких відновлено – 0);

Пошкоджено 221 житловий багатоквартирний будинок ( з яких відновлено – 197).

Загиблі та поранені:

Інформація не надавалася.

Солом’янський район – обстріл 6 червня 2025 року. Фото: Ян Доброносов

Шевченківський район

Станом на 31 травня, згідно з даними, наданими "Телеграфу" Шевченківською райадміністрацією, з початку повномасштабного вторгнення в районі було пошкоджено 484 житлові будинки:

453 – житлові багатоквартирні будинки;

31-приватні будинки.

Відновлення:

Відновлено 72 житлові багатоквартирні будинки.

Загиблі та поранені:

Інформація не надавалася.

Шевченківський район – обстріл 8 липня 2024 року. Фото: Ян Доброносов

Який район отримав найбільше пошкоджень

Проаналізувавши інформацію, надану "Телеграфу" райадміністраціями, можна дійти висновку, що з початку повномасштабного вторгнення найбільше житлових будинків постраждало у Шевченківському районі міста (пошкоджено 484 будинки).

Який район найшвидше відновлюється

Згідно з наданою інформацією, найбільше відновлених будинків зараз у Голосіївському районі міста (282). Важливо відзначити, що ступінь пошкодження будинків може варіюватися від вибитих вікон до руйнування цілих прольотів багатоповерхівок, що впливає на швидкість відновлення.

Скільки всього Росія пошкодила житлових будинків у Києві за весь час повномасштабки

"Важливо: Районні адміністрації та Департамент будівництва та житлового забезпечення застосовують різний підхід до обліку. Районні адміністрації враховують усі пошкодження на своїй території – незалежно від масштабу (від розбитих вікон до повної руйнації).

Департамент будівництва надає інформацію виключно про об’єкти, які визнані такими, що зазнали значних пошкоджень і відновлюються за рахунок коштів бюджету міста Києва.

Крім того, районні державні адміністрації надають інформацію про всі відновлювальні роботи, зокрема і частковий ремонт – наприклад, заміна вікон чи дверей.

У відповіді Департаменту будівництва та житлового забезпечення йдеться про завершені капітальні ремонти або реконструкції".

Склавши дані всіх райадміністрацій, можна дійти висновку, що кількість будинків у Києві, які отримали пошкодження або були зруйновані, з початку повномасштабної війни становить вже близько 2000.

При цьому, як розповіли "Телеграфу" у Департаменті будівництва та житлового забезпечення, згідно з планом робіт станом на даний момент (запит від 3 червня) у місті Києві пошкоджено 1531 житловий будинок (дані оновлюються у міру фіксації руйнувань).

Станом на 05.06.2025 у місті Києві внаслідок бойових дій пошкоджено 334 об’єкти приватної форми власності, 10 з яких знищено.

Відновлення :

"Згідно з розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 30.05.2022 № 538 "Про здійснення відновлювальних робіт (реконструкції,капітального ремонту) на житлових будинках у місті Києві, пошкоджених внаслідок воєнних дій Російської Федерації" (із змінами та доповненнями) визначено 39 багатоквартирних житлових будинків, які зазнали значних пошкоджень та відновлюються за рахунок коштів бюджету міста Києва", — йдеться у відповіді.

Замовник виконання відновлювальних робіт КП "Житлоінвестбуд-УКБ". Згідно з його інформацією, на 25 житлових будинках відновлювальні роботи завершено, а саме:

Дарницькому районі – 2 будинки;

Дніпровському районі – 2 будинки;

Голосіївському районі – 1 будинок;

Оболонському районі – 1 будинок;

Печерському районі – 2 будинки;

Подільському районі – 4 будинки;

Святошинському районі – 6 будинків;

Солом’янському районі – 3 будинки;

Шевченківському районі – 4 будинки.

У 14 житлових будинках виконуються відновлювальні роботи.

По 212 багатоквартирних будинках, у яких внаслідок збройної агресії російської федерації були пошкоджені віконні, дверні блоки та покрівлі, у 2022 році виконано відновлювальні роботи (заміна пошкоджених віконних і дверних блоків та ремонт покрівлі) за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України (програма діяла лише у 2022 році).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після ворожих обстрілів 10 червня та пожеж у Києві погіршився стан повітря.