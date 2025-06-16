Випав із автівки? На Львівщині травмувався мобілізований, він у критичному стані (фото)

Правоохоронці встановлюють усі обставини події

Житель Волинської області потрапив у реанімацію у важкому стані. Його нібито перед цим забрали в ТЦК.

Про це повідомили його мама та дружина. Натомість у поліції Львівської області кажуть, що чоловік отримав тілесні ушкодження, випавши з кузова вантажного автомобіля.

Деталі від поліції

Звернення до поліції надійшло 12 червня. Медики повідомили, що чоловіка доставлено в одну з львівських лікарень без свідомості з відкритою черепно-мозковою травмою.

Співробітники Яворівського районного відділу поліції встановили, що мобілізований 31-річний мешканець Волинської області, отримав тілесні ушкодження вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час транспортування на полігон.

"За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події", — йдеться у повідомленні.

Що кажуть рідні

Дружина розповіла, що 10 червня в Луцьку чоловіка нібито затримали представники ТЦК на вулиці. Як заявила жінка, документи не перевіряли і поліції не було. Вона каже, що через добу, без ВЛК, його вивезли на полігон.

"12 червня він перестав виходити на зв’язок. Завдяки геолокації я побачила, що його везуть до лікарні. Коли я приїхала, дізналася, що він уже на операційному столі у критичному стані. Діагнози: відкрита черепно-мозкова травма, субдуральна та епідуральні гематоми, численні крововиливи", — сказала вона.

Жінка додала, що чоловік був військовим волонтером та спортсменом.

Пізніше мати хлопця уточнила, що він у медичній комі після важкої черепно-мозкової травми та двох операцій. Стан критичний.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одеській області підірвався чоловік в автівці. Це міг бути військовослужбовець ТЦК.