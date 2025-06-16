Выпал из автомобиля? Во Львовской области травмировался мобилизованный, он в критическом состоянии (фото)

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия

Житель Волынской области попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Его якобы до этого забрали в ТЦК.

Об этом сообщили его мама и жена. В полиции Львовской области говорят, что мужчина получил телесные повреждения, выпав из кузова грузового автомобиля.

Подробности от полиции

Обращение в полицию поступило 12 июня. Медики сообщили, что мужчина доставлен в одну из львовских больниц без сознания с открытой черепно-мозговой травмой.

Сотрудники Яворовского районного отдела полиции установили, что мобилизованный 31-летний житель Волынской области получил телесные повреждения выпрыгнув из кузова грузового автомобиля во время транспортировки на полигон.

"По факту следователи территориального подразделения полиции, при процессуальном руководстве Яворивской окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.1 ст.128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении.

Что говорят родные

Супруга рассказала, что 10 июня в Луцке мужчину якобы задержали представители ТЦК на улице. Как заявила женщина, документы не проверяли и полиции не было. Она говорит, что через сутки без ВЛК его вывезли на полигон.

"12 июня он перестал выходить на связь. Благодаря геолокации я увидела, что его везут в больницу. Когда я приехала, узнала, что он уже на операционном столе в критическом состоянии. Диагнозы: открытая черепно-мозговая травма, субдуральная и эпидуральные гематомы, многочисленные кровоизлияния", — сказала она.

Женщина добавила, что мужчина был военным волонтёром и спортсменом.

Позже мать парня уточнила, что он находится в медицинской коме после тяжелой черепно-мозговой травмы и двух операций. Состояние критическое.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одесской области взорвался мужчина в автомобиле. Это мог быть военнослужащий ТЦК.