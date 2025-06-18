Зеленський перериває свій візит до Канади та терміново повертається в Україну: що сталося

Президент скасував пресконференцію та зустріч з українською громадою в місті Калгарі

Президент України Володимир Зеленський перериває візит до Канади на саміт "Групи семи" та достроково повертається до Києва. Причиною стали російський терористичний обстріл 17 червня та втеча президента США Дональда Трампа з саміту, що поставило хрест на планованій зустрічі двох лідерів.

Про це повідомив канадський телеканал CBC News із посиланням на власні джерела. Там зазначили, що Зеленський відразу після завершення перемовин на полях саміту вирушить назад до України. Президент скасував пресконференцію та зустріч з українською громадою в місті Калгарі.

"Володимир Зеленський перериває свій візит після смертоносних нічних ударів по столиці України та рішення президента США пропустити заходи саміту G7 у вівторок", – повідомив телеканал.

Сам президент України не підтвердив цю інформацію, проте вночі 18 червня повідомив, що має рішення від партнерів щодо нових санкцій проти Росії. Також він анонсував нову військову допомогу Україні, проте подробиць не надав.

"Сьогодні маємо конкретні рішення про збільшення військової підтримки, нові транші допомоги коштом заморожених російських активів та додаткові санкції проти того, що живить російську війну. Важливо, що партнери готові не лише підтримувати нашу оборону зараз, а й разом відбудовувати Україну після закінчення війни", – сказано у його повідомленні.

Заяву Зеленського підтвердив під час спілкування з пресою президент Франції Еммануель Макрон. Він заявив, що країни Європейського Союзу готують проти Росії санкції, значно сильніші за ті, що зараз діють в США. З цього приводу з ЄС координують зусилля Британія, Австралія, Японія та деякі інші світові держави. Також ЄС не планує погоджувати введення цих обмежень зі Сполученими Штатами.

"Виникає спільна позиція — нам слід посилити санкції… На нашу думку, це змінить ситуацію, оскільки дозволить нам повернути Росію за стіл перемовин, як вимагає президент Трамп", – сказав Макрон.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп уникає зустрічі з президентом України, оскільки до нашої країни, як і до українського лідера в очільника Білого дому серйозна антипатія. До того ж Трамп відчуває себе дуже дискомфортно під час зустрічей із Зеленським, оскільки останній вибиває американського лідера зі звичної йому картини світу назад у реальність.

Також, поки Україна 17 червня перебувала під черговою ракетною атакою російських окупантів, Трамп вигадав нову причину не вводити санкції проти Кремля. Він заявив, що він очікує можливого укладення мирної угоди щодо припинення війни в Україні. Саме це, за словами президента США, нібито є причиною, чому Білий дім так тягне із введенням нових санкцій проти Росії.