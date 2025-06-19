Озеро, вертолітний майданчик і не тільки: як виглядає особняк міністра-втікача Захарченка під Києвом

Шикарний будинок зараз знаходиться в управлінні АРМА

Соратник експрезидента Віктора Януковича, колишній міністр МВС Віталій Захарченко втік до Росії. Але в Україні залишилося багато елітної нерухомості, зокрема розкішний особняк в Обухівському районі. Територія володінь величезна і на її облаштування колишній міністр не шкодував грошей.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає будинок під Києвом ексміністр-втікача Віталія Захарченка. Ми дізналися деякі деталі.

Як виглядає будинок міністра втікача МВС Захарченка

Крім елітних квартир та земельних ділянок, а також приватного будинку біля "Батьківщини-матері", колишній міністр мав шикарний особняк площею майже 1300 квадратних метрів у селі Романків Обухівського району.

Будинок міністра-втікача Віталія Захарченка

Будинок з великими панорамними вікнами та літнім майданчиком збудований з каменю. Усередині є басейн. На території, крім основного особняка, є ще гостьовий будиночок з дорогими меблями та декором, а також гараж, будиночок для охорони, зона барбекю, тенісний корт, вертолітний майданчик та ангар для гелікоптерів.

У Захарченка в Україні залишило багато елітної нерухомості

Особняк Захарченка під Києвом

На ділянці посаджені різноманітні дерева та є невелике штучне озеро з альтанкою у японському стилі.

На території є невелике озеро та багато дерев

Територія особняка Віталія Захарченка

У цьому будинку Захарченко мешкав із сім’єю, його дружина Людмила займалася розведенням собак елітної породи — мальтійських болонок. Потім вона втекла до Москви й відкрила свій розплідник там.

В особняку Захарченко жив разом із сім’єю

У 2024 році стало відомо, що все елітне майно Захарченка, у тому числі й маєток під Києвом, знаходиться в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). І ця агенція оголошувала конкурс з відбору управителя та оцінювача на заарештоване майно колишнього міністра МВС.

Тенісний корт на ділянці особняку

"АРМА працює над тим, щоб майно злочинців, зокрема, осіб, причетних до розстрілів на Майдані та корупційних схем часів режиму Януковича, не простоювало, а приносило користь державі та українському народу", — йдеться у повідомленні.

Управитель нерухомістю не повинен бути пов’язаний із Віталієм Захарченком, а також жодним чином пов’язаний з Росією чи Білоруссю. До його обов’язків має входити збереження активу та мінімальна плата від доходу до державного бюджету.

У будинок екс-міністра шукали управителя

В Офісі генерального прокурора зазначили, що щодо Захарченка є чотири кримінальні провадження в Україні. Міністр-втікач перебуває у державному та міжнародному розшуку.

Як виглядає особняк, де жив ексміністр МВС Віталій Захарченко

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