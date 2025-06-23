Мітки, світломаскування і "не дзвонити": які поради — фейки, а які справді рятують життя

У мережі знову ширяться "корисні поради", які лякають більше, ніж захищають. Пояснюємо, що з цього — ІПСО, а що справжні заходи безпеки

Чергова "лякалка" для людей шириться мережею. Невідомі джерела радять "не дзвонити під час атак Шахедів". Це фейк, адже на політ дронів впливають не телефони, а засоби РЕБ.

Це вже не перша інформаційна кампанія, покликана викликати паніку у населення. "Телеграф" згадав масові сповіщення перших місяців вторгнення і ті, що були після. Вони були різними — від дійсно потрібних дій до ІПСО (інформаційно-психологічні операції) Росії.

Мітки на будинках та дорогах — сліди ворога

Зазначимо одразу — це була масова інформаційна кампанія з російського боку. ІПСО виявилась настільки ефективним, що в нього повірили навіть деякі російські пропагандисти. Кілька днів Україну, і без того налякану війною, лихоманив пошук місто — червоних хрестів на дорогах та дахах, загадкових чорно-білих кіл на будинках та навіть фіолетового світла у вікнах.

Мітки на дорогах, якими лякали українців

Фото міток робили у Москві та "вкидали" в різні місцеві групи в Україні. Також наймали соціальноненадійних людей (наприклад, наркозалежних), щоб вони малювали їх вже в Україні. Чорно-білі наліпки на будинках виявились геодезичними мітками, а фіолетове світло впізнали всі поціновувачі рослин — його використовують, щоб вони краще росли.

Паніка була кілька днів, аж поки офіційно тоді ще популярний Олексій Арестович не оголосив, що істерика з мітками не має підґрунтя, і наводяться сучасні види зброї іншим чином.

Світломаскування потрібне усім

Під час дій воєнного стану рішення про світломаскування мають приймати місцеві ОВА, на ньому також наголошували військові. В темний час доби на вулицях вимикали світло, а вікна не мали світитися. Цей спосіб "засліпити" ворожу авіацію застосовували ще у часи Другої світової війни. Він також був достатньо логічним там, де російські пілоти літаків могли безпосередньо бачити об’єкти, які вони бомбили. Серед областей, де вона використовувалась тривалий час — Харківщина, Дніпропетровщина, Запорізька, Одеська, Миколаївська, Херсонська області. На заході України врешті від практики відмовились, наголосивши на доцільності використання світла задля безпеки.

Світломаскування у Білій Церкві в лютому-березні 2022 року

Знімати супутникові тарілки

Одна з "лякалок" пов'язана була з супутниковими тарілками. У Дніпропетровській області їх закликали знімати, погрожуючи примусом. Водночас у Верховній Раді наголошували — це не потрібно робити, навпаки — краще мати тарілку, щоб оперативно отримувати інформацію. Провайдери ж пояснювали — супутникові антени (тарілки) призначені виключно для прийому телевізійного сигналу зі супутників. Вони не здатні впливати на напрямок або точність польоту ракет, літаків чи іншої техніки противника й не мають жодного відношення до систем наведення. Також вони впливають на роботу радарів навіть менше, ніж залізний козирок над під’їздом.

Дезінформація про масований удар

ІПСО Росії не припиняється. У 2024 році нібито від імені Головного управління розвідки (ГУР) ширився фейк про ракетно-бомбовий удар по містах із вказаним часом. Подібні "анонси" із посиланнями на "авторитетні джерела" з’являються час від часу після масованих атак РФ. У ГУР наголошували — це черговий фейк, покликаний викликати паніку. Тексти таких повідомлень містять характерні мовні помилки, типові для російських вкидів.

В ГУР розвінчали фейк

Офіційні джерела закликають громадян не довіряти анонімним повідомленням і перевіряти інформацію лише через канали Міноборони та уповноважених представників.

Раніше "Телеграф" розповідав про черговий фейк російських пропагандистів, який з легкістю можна перевірити. Росіяни намагались запустити ІПСО про проблеми з інтернетом в Україні — без нього нібито залишились великі міста.