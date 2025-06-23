Метки, светомаскировка и "не звонить": какие советы — фейки, а какие действительно спасают жизнь

В сети снова ходят "полезные советы", которые пугают больше, чем защищают. Объясняем, что из этого – ИПСО, а что настоящие меры безопасности

Очередная "пугалка" для людей распространяется по сети. Неизвестные источники советуют "не звонить во время атак Шахедов". Это фейк, ведь на полет дронов влияют не телефоны, а средства РЭБ.

Это уже не первая информационная кампания, призванная вызвать панику у населения. "Телеграф" вспомнил массовые оповещения первых месяцев вторжения и последовавшие за ними. Они были разными – от действительно нужных действий до ИПСО (информационно-психологические операции) России.

Метки на домах и дорогах — следы врага

Отметим сразу – это была массовая информационная кампания с российской стороны. ИПСО оказалась столь эффективным, что в него поверили даже некоторые российские пропагандисты. Несколько дней Украину, и без того напуганную войной, лихорадил поиск города — красных крестов на дорогах и крышах, загадочных черно-белых кругов на домах и даже фиолетового света в окнах.

Метки на дорогах, по которым пугали украинцев

Фото меток делали в Москве и "выбрасывали" в различные местные группы в Украине. Также нанимали социально неблагонадежных людей (например, наркозависимых), чтобы они рисовали их уже в Украине. Черно-белые наклейки на домах оказались геодезическими метками, а фиолетовый свет узнали все ценители растений — его используют, чтобы они лучше росли.

Паника длилась несколько дней, пока официально тогда еще популярный Алексей Арестович не объявил, что истерика с метками не имеет оснований, и наводится современные виды оружия другим способом.

Светомаскировка нужна всем

Во время действий военного положения решения о светомаскировке должны принимать местные ОВД, на нем также отмечали военные. В темное время суток на улицах выключали свет, а окна не должны светиться. Этот способ "ослепить" вражескую авиацию применяли еще во время Второй мировой войны. Он также был достаточно логичен там, где российские пилоты самолетов могли напрямую видеть объекты, которые они бомбили. Среди областей, где она использовалась длительное время – Харьковщина, Днепропетровщина, Запорожская, Одесская, Николаевская, Херсонская области. На западе Украины от практики отказались, отметив целесообразность использования света для безопасности.

Светомаскировка в Белой Церкви в феврале-марте 2022 года

Снимать спутниковые тарелки

Одна из "пугалок" связана была со спутниковыми тарелками. В Днепропетровской области их призывали снимать, угрожая принуждением. В то же время в Верховной Раде отмечали — это не нужно делать, наоборот, лучше иметь тарелку, чтобы оперативно получать информацию. Провайдеры же объясняли – спутниковые антенны (тарелки) предназначены исключительно для приема телевизионного сигнала со спутников. Они не способны влиять на направление или точность полета ракет, самолетов или другой техники противника и не имеют никакого отношения к системам наведения. Также они влияют на работу радаров даже меньше, чем железный козырек над подъездом.

Дезинформация о массированном ударе

ИПСО России не прекращается. В 2024 году якобы от имени Главного управления разведки (ГУР) распространялся фейк о ракетно-бомбовом ударе по городам с указанным временем. Подобные "анонсы" со ссылками на "авторитетные источники" появляются время от времени после массированных атак РФ. В ГУР отмечали – это очередной фейк, призванный вызвать панику. Тексты таких сообщений содержат характерные речевые ошибки, типичные для русских вбросов.

В ГУР развенчали фейк

Официальные источники призывают граждан не доверять анонимным сообщениям и проверять информацию только по каналам Минобороны и уполномоченным представителям.

Ранее "Телеграф" рассказывал об очередном фейке российских пропагандистов, который с легкостью можно проверить. Россияне пытались запустить ИПСО о проблемах с интернетом в Украине – без него якобы остались большие города.