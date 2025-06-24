Стане гірше? Як можуть змінитися російські атаки по Україні

Російські атаки кидають виклик українській ППО

Росія не зупиниться в застосуванні нової тактики масованих обстрілів, коли обирається умовно один регіон і по ньому б'ють. Ба більше, нашестя "шахедів" може збільшитись в рази.

Про це розповів колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, передає ТСН. За його словами, наразі Москва не здатна проводити масовані обстріли щодня.

"Але окупанти будуть збільшувати чисельність БПЛА", — каже він.

За його словами, росіяни продовжуватимуть комбіновані атаки з застосуванням ракет, бо у них є запаси. Щодо дронів — так само, однак їх модернізація та збільшення кількості кидатиме виклик протиповітряній обороні України (ППО).

"Обстріли не будуть відбуватися щоночі. Тактика вибору окремих регіонів, одного-двох-трьох, буде продовжуватися. Для того, щоб перевантажувати нашу ППО", — додає Селезньов.

Будинок у Шевченківському районі, зруйнований російським ударом

На його думку, такі масовані атаки Росія здатна проводити з інтервалом 2-3 доби, тобто Москві треба час для накопичення зброї. Приблизно таку ж думку висловив і Олесь Маляревич, заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес", в етері Ранок.LIVE. За його словами, кількість "шахедів" зросте до 800 БПЛА, але в України є засоби для протидії.

Нагадаємо, що Росія вже кілька разів здійснювала масовані комбіновані атаки по Україні. Так, 23 червня в Києві пролунало з десяток вибухів, одна з ракет влучала в житлову багатоповерхівку. Схожа ситуація була і 17 червня, коли російська ракета знесла повністю цілий під'їзд, а вибухи в столиці лунали з ночі і до ранку. Тоді кількість постраждалих перетнула 100 осіб.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни атакували Сумську область. Зафіксовано руйнування, загинула дитина.