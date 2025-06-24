Станет хуже? Как могут измениться российские атаки по Украине

Российские атаки бросают вызов украинской ПВО

Россия не остановится в применении новой тактики массированных обстрелов, когда выбирается условно один регион и по нему бьют. Более того, нашествие "шахедов" может увеличиться в разы.

Об этом рассказал бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает ТСН. По его словам, в настоящее время Москва не способна проводить массированные обстрелы каждый день.

"Но оккупанты будут увеличивать численность БПЛА", — говорит он.

По его словам, россияне будут продолжать комбинированные атаки с применением ракет, потому что у них есть запасы. Что касается дронов, то же, однако их модернизация и увеличение количества будет бросать вызов противовоздушной обороне Украины (ПВО).

"Обстрелы не будут происходить каждую ночь. Тактика выбора отдельных регионов, одного-двух-трех, будет продолжаться. Для того чтобы перегружать нашу ПВО", — добавляет Селезнев.

Дом в Шевченковском районе, разрушенный российским ударом

По его мнению, такие массированные атаки Россия способна проводить с интервалом 2-3 суток, то есть Москве нужно время для накопления оружия. Приблизительно такое же мнение высказал и Олесь Маляревич, заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес", в эфире "Ранок.LIVE". По его словам, количество "шахедов" возрастет до 800 БПЛА, но у Украины есть средства для противодействия.

Напомним, что Россия уже несколько раз совершала массированные комбинированные атаки по Украине. Так, 23 июня в Киеве раздалось с десяток взрывов, одна из ракет попадала в жилую многоэтажку. Похожая ситуация была и 17 июня, когда российская ракета снесла полностью целый подъезд, а взрывы в столице раздавались с ночи и до утра. Тогда количество пострадавших пересекло 100 человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне атаковали Сумскую область. Зафиксировано разрушение, погиб ребенок.