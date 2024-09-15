"Карма": мережа сміється після удару Росії по дачі Ломаченка (фото)

Спортсмен купив будиночок у рибалок кілька років тому

Росія продовжує атакувати мирні міста України за допомогою ракет та БПЛА. У ніч на 14 вересня окупанти вдарили по Вилковому (Одеська область). Внаслідок атаки ударних дронів постраждала дача чемпіона світу з боксу за версіями IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Про це повідомляє bessarabiainform. За інформацією джерела, у дачному будинку пошкоджено вікна та двері без подальшого займання.

До речі, окупанти кілька разів били поблизу дачі боксера, через що будівля отримувала різні пошкодження. Повідомляється, що Ломаченко придбав будинок у місцевих рибалок кілька років тому. Крім того, невідомо, чи бував тут Василь.

У мережі зі сміхом сприйняли цю новину, адже Ломаченко відомий тим, що не називає РФ агресором. Крім того, спортсмен активно підтримує УПЦ, яку пов’язують із Москвою. Користувачі називають те, що сталося, "кармою".

Нагадаємо, після своєї останньої перемоги над Джорджем Камбососом з Австралії Василь ні слова не сказав про війну. Тепер боксер цілком може побитися з українцем Денисом Берінчиком в об’єднавчому поєдинку, той володіє поясом WBO у цій вазі.