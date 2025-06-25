Спеціально по будинках? Росіяни атакували Запоріжжя, є поранені (фото, відео)
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Росіяни обстріляли житловий сектор Запоріжжя
У ніч на 25 червня російські війська знову обстріляли Запоріжжя — окупанти завдали чотири удари по місту. Ворог бив по житловому сектору — під обстріл потрапили приватні будинки.
Двоє чоловіків віком 31 та 35 років отримали поранення, одного з них довелося госпіталізувати. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Факт дуже сильних вибухів о першій ночі 25 червня підтверджують і кореспонденти "Телеграфу".
За словами Федорова, ворожі ракети зруйнували дев'ять приватних будинків, пошкодили сараї та машини місцевих жителів.
Постраждалого, якого забрали до лікарні, лікарі оцінюють як середньотяжкого. Другий поранений залишився вдома — його стан не критичний.
Зараз у районі обстрілу працюють рятувальники та комунальні служби. Вони вже встигли закрити розбиті вікна у шести будинках спеціальними плитами. Допомагають і волонтери.
Якщо комусь потрібна допомога після обстрілу, можна дзвонити на гарячу лінію міста: 15-80 або на мобільні (050) 414 15 80, (067) 656 15 80. Також працює обласна лінія: 0800 503 508, наголосив Іван Федоров.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що вночі ворог знову бив по Харкову. Росіяни гатили "Шахедами" по житлових кварталах.