Спеціально по будинках? Росіяни атакували Запоріжжя, є поранені (фото, відео)

Росіяни обстріляли житловий сектор Запоріжжя

У ніч на 25 червня російські війська знову обстріляли Запоріжжя — окупанти завдали чотири удари по місту. Ворог бив по житловому сектору — під обстріл потрапили приватні будинки.

Двоє чоловіків віком 31 та 35 років отримали поранення, одного з них довелося госпіталізувати. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Факт дуже сильних вибухів о першій ночі 25 червня підтверджують і кореспонденти "Телеграфу".

За словами Федорова, ворожі ракети зруйнували дев'ять приватних будинків, пошкодили сараї та машини місцевих жителів.

Наслідки ворожої атаки

У приватних будинках розбиті вікна

Пошкоджені автомобілі

Огорожу посікло осколками

Відео наслідків атаки на Запоріжжя

Постраждалого, якого забрали до лікарні, лікарі оцінюють як середньотяжкого. Другий поранений залишився вдома — його стан не критичний.

У районі обстрілу працюють рятувальники

Пошкоджені вікна закривають спеціальними плитами

Зараз у районі обстрілу працюють рятувальники та комунальні служби. Вони вже встигли закрити розбиті вікна у шести будинках спеціальними плитами. Допомагають і волонтери.

Якщо комусь потрібна допомога після обстрілу, можна дзвонити на гарячу лінію міста: 15-80 або на мобільні (050) 414 15 80, (067) 656 15 80. Також працює обласна лінія: 0800 503 508, наголосив Іван Федоров.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що вночі ворог знову бив по Харкову. Росіяни гатили "Шахедами" по житлових кварталах.