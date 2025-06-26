Росія піде під трибунал: Україна досягла історичної угоди, в чому її головні плюси

Підписання документа є важливим досягненням не тільки для України, а й для всієї архітектури міжнародного права

Український президент Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе у Страсбурзі підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України. Він матиме міжнародну правосуб’єктність, а не статус гібридної чи національної структури.

Про це повідомили на офіційній сторінці Міністерства закордонних справ України у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

"Угода, до складу якої входить Статут Спеціального трибуналу як невід'ємний додаток, офіційно запускає новий, незалежний міжнародно-правовий механізм, спрямований на притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва Російської Федерації за злочин агресії, а саме за сам акт вторгнення на територію України ще в лютому 2014 року", — йдеться у повідомленні.

У МЗС пояснили, що Спеціальний суд — перший міжнародний судовий орган із Другої світової війни, який має юрисдикцію розслідувати та переслідувати осіб, підозрюваних у скоєнні злочину агресії, незалежно від їхнього положення.

Зеленський та Берсе підписали угоду. Скріншот Telegram Андрія Єрмака

Що відомо про угоду щодо нового Спецтребуналу

Заступник глави Офісу президента Ірина Мудра на своїй сторінці у Facebook пояснила основні положення Статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Ключові положення:

Жодних імунітетів для агресорів. У Статуті немає згадки про персональні імунітети. Навіть чинні глави держави-агресора не зможуть уникнути відповідальності.

У Статуті немає згадки про персональні імунітети. Навіть чинні глави держави-агресора не зможуть уникнути відповідальності. Повністю міжнародна юрисдикція. Суд матиме міжнародну правосуб’єктність, а не статус гібридної чи національної структури. Це незалежний інститут міжнародного права, який говоритиме від імені світу мовою міжнародного права.

Суд матиме міжнародну правосуб’єктність, а не статус гібридної чи національної структури. Це незалежний інститут міжнародного права, який говоритиме від імені світу мовою міжнародного права. Злочин агресії – визначено чітко . Основу становить стаття 8bis Римського статуту МКС, доповнена критеріями агресивної війни щодо резолюції 3314 Генасамблеї ООН.

. Основу становить стаття 8bis Римського статуту МКС, доповнена критеріями агресивної війни щодо резолюції 3314 Генасамблеї ООН. Співпраця з МКС, а не конкуренція. Спеціальний трибунал не підриває Міжнародний кримінальний суд, а навпаки, доповнює. Впровадження можуть йти паралельно, а у разі передачі обвинуваченого до МКС, процес у Трибуналі припиняється.

Спеціальний трибунал не підриває Міжнародний кримінальний суд, а навпаки, доповнює. Впровадження можуть йти паралельно, а у разі передачі обвинуваченого до МКС, процес у Трибуналі припиняється. Повноцінні заочні процеси. Окремим досягненням України є включення механізму in absentia. Це дає змогу отримувати вироки навіть без присутності обвинувачених. Зокрема, проти політичного та військового керівництва Росії (а потенційно також Білорусі та КНДР).

Окремим досягненням України є включення механізму in absentia. Це дає змогу отримувати вироки навіть без присутності обвинувачених. Зокрема, проти політичного та військового керівництва Росії (а потенційно також Білорусі та КНДР). Юридична установка істини. Створення Спецтрибуналу – це шанс на перше офіційне міжнародне визнання злочину агресії з боку Росії ще з 2014 року. Його обвинувальні акти стануть юридичною правдою про те, хто розпочав цю війну, коли та як. Як це зробив Нюрнберг.

Спецтрибунал призначений для можливості судити осіб у Росії, які є відповідальними за війну на території України. У цьому слід зазначити, що з керівництва РФ, і навіть її союзників, немає персональних імунітетів. Таким чином, навіть якщо вищі постаті залишать свої посади, від покарання вони втекти не зможуть.

Діятиме Спецтрибунал у Гаазі у співпраці з Міжнародним кримінальним судом. Головною метою Спецтрибуналу є забезпечення справедливості та демонстрація того, що за всі злочини будуть покарані.

Своєю чергою Україну документує кожен злочин, який проти неї скоїла Росія.

Ордер на арешт Путіна

До червня 2025 року Спеціального трибуналу проти агресії Росії проти України не було створено.

Однак 17 березня 2023 року Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна. Разом із ним ордер на арешт було видано на ім’я "уповноваженої з прав дитини" Марії Львова-Бєлова. Саме вона була відповідальною за депортацію дітей з окупованих територій України.

Зазначається, що російський президент разом із "уповноваженою з прав дитини" підозрюються у примусовій депортації українських дітей на територію Росії. Раніше ми вже писали, що дітям брешуть про те, що вони більше не потрібні своїм батькам. Спеціально для викрадення українських дітей у Росії переписали законодавство, спростивши їм видачу паспортів, та створили так звані літні табори з "патріотичним вихованням".

Політолог Михайло Сава раніше говорив "Телеграфу", що в ініціативі зі створення Спетрибуналу йдеться саме про злочин агресії — головне, з якого випливають усі інші військові порушення.

"Це принципово важливий трибунал, тому що Міжнародний кримінальний суд не має повноважень розглядати злочин агресії. А тут відповідальність понесуть ті, хто приймав рішення, насамперед президент, міністр оборони та міністр закордонних справ РФ", — підкреслив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що суд над президентом Росії Володимиром Путіним може стати безпрецедентним випадком в історії, адже, на відміну від попередніх прикладів, Україна не планує відкладати його до завершення війни. Водночас розгляд справи може відбуватися заочно без фізичної присутності обвинувачених у залі суду.