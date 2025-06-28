Не очень честно: клиент "Монобанка" пожаловался на странный момент в одной из услуг

Прозрачность доходности ОВГЗ и влияние комиссий и реинвестирования становятся все более важными для украинских инвесторов

На днях один из пользователей популярного финансового форума поднял вопрос прозрачности отражения доходности облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), реализуемых через приложение "Монобанк". Украинец обратил внимание также на влияние комиссий и сложности реинвестирования на фактическую прибыль.

Об этом говорится на сайте Минфина. По словам пользователя, фактическая доходность приобретенных облигаций может существенно отличаться от заявленной.

Клиент приводит пример облигации с ISIN-кодом UA4000235782, которая продается под 18,4% годовых, однако с учетом стоимости бумаги 1016,04 грн и комиссии в 15,24 грн, фактическая доходность снижается до 17,73%.

"Было бы честно вложить эту комиссию в стоимость и указать реальную доходность", — пишет пользователь, обращая внимание на то, что "одни ОВГЗ продаются с комиссией, в то время как другие — без".

В ответ на это замечание, пресс-служба "Монобанка" оперативно предоставила пояснения, признав, что дополнительные расходы действительно влияют на конечный финансовый результат. "Вы правы — комиссия влияет на фактическую доходность, и в приложении мы это отмечаем. Возле облигации есть иконка календаря с процентами. Если нажать на нее — есть описание, что учтен сложный процент", — говорится в сообщении.

В ответе также отмечается, что для достижения полной заявленной доходности в 18,4% необходимо реинвестировать промежуточные выплаты, а это возможно только при покупке минимум 12 облигаций одного выпуска. В противном случае прибыльность будет ниже.

"Чтобы получить все 18,4%, вам нужно будет реинвестировать все промежуточные выплаты. Поэтому желательно приобрести эти облигации в количестве, кратном 12 шт., чтобы их было достаточно для этого", — добавили в банке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский ветеран публично выразил недовольство "Монобанком" из-за отказа в предоставлении кредитного лимита. Несмотря на стабильный доход и полную открытость документов, банк проигнорировал его статус и личные обстоятельства.