Безлюдные пляжи и зеленая тина: Азовское побережье меняется на глазах (видео)

Самый популярный курорт Азовского моря превратился в почти безлюдное "болото"

До начала полномасштабного вторжения России Кирилловка ежегодно принимала около двух миллионов туристов. В пик сезона 2019 года, по официальным данным, поселок посетили более 1,5 миллиона человек – это делало Кирилловку самым популярным курортом на побережье Азовского моря. За оккупации здесь все еще отдыхают, но в основном это туристы из других оккупированных Россией регионов.

Но в последние недели вид многих пляжей оставляет желать лучшего. Азовское море превратилось в болото. Под ногами – плетень, в воде – густые зеленые водоросли, тянущиеся на десятки метров от берега. Такое явление не редкость для Азовского побережья. Повышенная температура воды, нехватка течения и большое количество органических веществ (например, канализации) создают идеальные условия для "цветения".

Азовское море "цветет"

Некоторые пляжи очищают. На видео видно, что из-за непогоды в последние дни на берегу моря людей стало еще меньше, хоть вода и теплая, а и без того редкие туристы предпочитают оставаться дома. Даже на центральном пляже, где до 2022 года яблоку было некуда упасть в сезон — свободные пространства.

Кирилловка больше не похожа на себя

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит в оккупированном Мариуполе. От российских военных некуда деться даже в зонах пляжа. Пустеет и Белосарайская коса. Она находится недалеко от Мариуполя и всегда привлекала туристов теплым и неглубоким морем.