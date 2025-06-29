Сумы уже почти в досягаемости артиллерии россиян: чем захватчики теперь могут бить по городу

Россияне хотят разрушить Сумы даже несмотря на то, что их успехи в этом районе закончились

Россия уже может обстреливать из ствольной артиллерии пригороды Сум. Предварительно подобное произошло 22-23 июня, когда под удар попало село Песчаное.

Об этом проинформировало издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Отмечается, что для этих целей скорее всего был использован 152-мм активно-реактивный снаряд.

Предположительно выпущен он был из артиллерийской установки Гиацинт-Б или Гиацинт-С. Максимальная заявленная дальность подобных снарядов составляет 33-40 километров.

Издание отмечает, что стреляли оккупанты скорее всего из территории России. Предположительно сама установка могла находиться возле населенного пункта Кульбаки, согласно второй версии — в районе Гуево или Горнали.

Кульбаки - Песчаное

Гуево - Песчаное

Согласно картам DeepState, в настоящее время российские войска находятся на расстоянии около 16 километров от Песчаного. Впрочем, в последние дни украинские военные показали успехи в этом районе, так что не исключено, что оккупантов удастся оттеснить. Но даже несмотря на это подобные обстрелы говорят о том, что захватчики не оставляют надежд дотянуться до Сум. Например, в начале июня они совершили обстрел города с использованием ракет к РСЗО "Град".

Линия фронта

Стоит отметить, что ранее военный эксперт и политолог Дмитрий Снегирев ранее рассказал "Телеграфу", что россияне пытаются применять новую тактику давления. Для этого прифронтовые города могут быть обстреляны из дальнобойного РСЗО или ракет С-300. При этом удары могут наноситься по городам, которые ранее считались относительно "безопасными" — например, Запорожье или Днепр.