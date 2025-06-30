"Як у 2022 році не буде": майор Євген Карась пояснив, чи є ризик прориву росіян на фронті

"Літній наступ" росіянам потрібно більше для політичного тиску

В цей час на фронті відбувається те, що можна описати словом "стагнація", адже лінія фронту за минулі роки практично не змінилася. При цьому ні про який прорив росіян у рамках їхнього "літнього наступу" не йдеться.

Про це розповів командир 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд", майор ЗСУ Євген Карась в інтерв’ю "Фокусу". За його словами, навіть якщо росіяни зможуть захопити якесь велике місто, це не означатиме поразки для України.

"Це не кінець війни. Ми ж не здалися, коли втратили частину Харківщини. Ми не здаємося зараз. Треба розуміти: зараз немає наступу чи прориву, як це було 2022 року. Тоді в нас не було ні резервів, ні стабілізації. У нас зараз ситуація інша — на окремих ділянках справді є втрати, відступи. Але немає масового прориву", — сказав він.

Карась додав, що нинішня війна йде дуже повільно і спрямована на виснаження. Іноді ворогам вдається просунутися на 500 метрів або кілька кілометрів, але потім їх відкидають на ту саму відстань, проте російська пропаганда не втомлюється видавати це за черговий прорив і кожного разу заявляє про те, що ЗСУ "посипалися".

"Але "посипалася оборона" — це не коли ти втрачаєш 2 км. Це коли тобі залітають у тил, рвуть штаби, склади, комунікації. У нас цього немає", — сказав він.

Те, що відбувається на фронті, майор називає "стагнацією", яка може тривати 2-4 роки. Головна боротьба, за його словами, ведеться зараз за ресурси та міжнародну підтримку.

Говорячи про ситуацію біля адмінкордону Дніпропетровської області, Карась зазначив, що це швидше за все відволікання уваги від основного удару у напрямку Слов’янська-Краматорська. При цьому росіяни мають завдання показати результат до кінця літа, щоб використати його як приклад своєї "сили" для дипломатичного тиску.

Ситуація біля адмінкордону Дніпропетровської області

"Наше завдання — довести, що вони не сильні. І якщо ця кампанія провалиться, восени їм буде набагато важче: менше листя, більше бруду, техніки мало, пересування утруднене", — додав він.

Нагадаємо, Карась також говорив про те, що війна Росії проти України не триватиме вічно. Він не став прогнозувати, коли вона закінчиться, зазначивши лише те, що її завершення буде раптовим.