Еще 100 лет назад в городах их не было. Орнитолог назвал птиц, избравших "современный" образ жизни

Они приобретают новые привычки

Серая ворона – одна из многих птиц, приспособившаяся к жизни рядом с людьми. Сейчас их очень много в украинских городах, а еще 70-90 лет назад подобного скопления не было.

Об этом "Телеграфу" рассказал Василий Костюшин, орнитолог, заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины. Вообще этот вид птиц больше любит поймы рек, открытые и полуоткрытые ландшафты, но сейчас это типичные городские птицы.

"Но потом вороны поняли, что в городе много привлекательного и живут даже в центре городов. Идешь, она на гнезде сидит на дереве, но спиной повернута к дороге, а смотрит на тротуар. Потому что она понимает, что там на дороге машины, и это не страшно, а вот люди — это более страшно. Поэтому она смотрит, контролирует ситуацию на тротуаре", — рассказал специалист.

Вороны питаются остатками пищи людей

Как птицы приспосабливаются к жизни в городе

Костюшин добавил, что жизнь в городе меняет поведение и образ жизни ворон. В частности, ворона серая — это территориальная птица, у которой есть своя охраняемая ею территория. Плотность проживания — количество гнезд на определенную территорию, у ворон относительно небольшое. Нужна достаточная территория, чтобы выкормить там птенцов. Однако в городе кормовая база больше — вороны кормятся остатками еды на свалках. Поэтому плотность обитания этих птиц больше.

Сейчас этих птиц очень много в городах

В городе ворона перестает бояться людей, когда она ест, то может подпускать к себе человека на 3-5 метров. Ворона наблюдает и если человек не проявляет агрессию, продолжает есть.

Еще одно отличие поселившихся в городах ворон — большее количество молодых птиц. В природе нет такого излишка молодняка, на второй год жизни птицы уже начинают гнездиться. Однако в городе не так много мест для гнездования и молодые птицы формируют группы, которые не размножаются, но перемещаются.

В городе воронам легче прокормить птенцов

"И даже, если это территория пары гнездящихся птиц, они не очень обращают на это внимание. А эта пара не может ничего сделать. Это как тинейджеры — ты с ними ничего не сделаешь, потому что их много. То есть меняется не только возрастная структура, появляется большее количество молодых птиц, которые не размножаются в следующем году", — пояснил орнитолог.

Также изменились сезонные миграции. У поселившихся в городах ворон в холодное время года достаточная кормовая база и потребность в перелетах отпадает. Именно это является дополнительным фактором увеличения популяции — ведь не тратя время на миграцию, ворона может раньше начать гнездование весной.

Напомним, Костюшин также рассказал, почему самая быстрая птица-символ Украины на грани исчезновения. Эта птица неспособна урбанизироваться.