Одну із них хрестив Ющенко: що відомо про доньок Порошенка і де вони зараз

За словами експершої леді, по закінченню навчання в Лондоні дівчата повинні були повернутися до України

Ім’я п’ятого президента України Петра Порошенка добре відоме, мабуть, для кожного українця. Однак його доньки вкрай рідко з’являються у публічному просторі. А все тому, що вони, як і сини політика, вже давно перебувають за кордоном.

Донькам експрезидента зараз по 25 років і вони двійнята. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Євгенію та Олександру Порошенків.

Що відомо про доньок Петра Порошенка

Євгенія та Олександра — двійнята. Вони народилися у 2000 році у сім’ї Петра і Марини Порошенко. Також експрезидент має двох синів — старшого Олексія та молодшого Михайла.

Петро Порошенко з дружиною і дітьми

Навчалися дівчата у престижній школі — Кловському ліцеї у Києві. Вищу освіту вони здобували у Великій Британії — в Concord College на спеціальності "Анімація" та "Економіка". Вартість навчання за рік становила £16 тис. і £20 тис.

Петро Порошенко з сім'єю

Марина Порошенко у 2018 році розповідала, що дівчата вступили в цей ВНЗ без жодних привілеїв і той факт, що вони — діти президента, ніяк їм не допоміг. Також експерша леді заявляла тоді, що коли дівчата здобудуть вищу освіту, вони повернутися до України і працюватимуть "на благо українського народу". Батьки, за словами Марини Порошенко, дуже пишалися тоді доньками.

Марина Порошенко з доньками

Де зараз і чим займаються доньки Порошенка

Євгенія, як і Олександра вже завершили навчання. Однак до України вони не повернулися — дівчата залишилися в Лондоні. Євгенія раніше працювала на телеканалі свого батька графічною дизайнеркою. Однак навесні 2024 року дівчина була у пошуку роботи. Чи працює вона зараз, — невідомо.

До слова, Євгенія зіграла епізодичну роль дівчинки з котом у серіалі "Повернення Мухтаря 8". Також разом із сестрою Олександрою знялися у кліпі Оксани Білозір — хрещеної мами Євгенії. До речі, її хрещеним батьком є Віктор Ющенко.

Олександра Порошенко знайшла себе — після завершення навчання вона стала працювати консультанткою у консалтинговій компанії Roland Berg. Минулого року її підвищили.

Олександра Порошенко - четверта справа

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Валерія Залужного. Заради свого чоловіка вона переїхала до іншої країни.