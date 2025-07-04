Одну из них крестил Ющенко: что известно о дочерях Порошенко и где они сейчас

По словам экс-первой леди, по окончании обучения в Лондоне девушки должны были вернуться в Украину

Имя пятого президента Украины Петра Порошенко хорошо известно, наверное, каждому украинцу. Однако его дочери очень редко появляются в публичном пространстве. А все потому, что они, как и сыновья политика, уже давно находятся за границей.

Дочерям экс-президента сейчас по 25 лет и они близнецы. "Телеграф" решил выяснить, что известно о Евгении и Александре Порошенко.

Что известно о дочерях Петра Порошенко

Евгения и Александра – двойняшки. Они родились в 2000 году в семье Петра и Марины Порошенко. Также у экс-президента есть двое сыновей — старший Алексей и младший Михаил.

Петр Порошенко с женой и детьми

Учились девушки в престижной школе — Кловском лицее в Киеве. Высшее образование они получали в Великобритании — в Concord College на специальности "Анимация" и "Экономика". Стоимость обучения за год составила £16 тыс. и £20 тыс.

Петр Порошенко с семьей

Марина Порошенко в 2018 годурассказывала, что девушки поступили в этот вуз без всяких привилегий и тот факт, что они — дети президента, никак им не помог. Также экс-первая леди заявляла тогда, что когда девушки получат высшее образование, они вернуться в Украину и будут работать "во благо украинского народа". Родители, по словам Марины Порошенко, очень гордились тогда дочками.

Марина Порошенко с дочками

Где сейчас и чем занимаются дочери Порошенко

Евгения, как и Александра, уже завершили учебу. Однако в Украину они не вернулись — девушки остались на телеканале своего отца графическим дизайнером. Однако весной 2024 года девушка была в поиске работы.

К слову, Евгения сыграла эпизодическую роль девочки с котом в сериале "Возвращение Мухтара 8". Также вместе с сестрой Александрой снялись в клипе Оксаны Билозир – крестной мамы Евгении. Кстати, ее крестным отцом Виктор Ющенко.

Александра Порошенко нашла себя после завершения учебы она стала работать консультанткой в консалтинговой компании Roland Berg. В прошлом году ее повысили.

Александра Порошенко – четвертое дело

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