Не тільки США? Які ще країни готові відновлювати Україну після війни

Величезна інвестиційна компанія США припинила пошук спонсорів для відновлення України

Американська інвестиційна компанія BlackRock призупинила пошук інвесторів для фонду відновлення України на початку цього року. Причиною називають відсутність інтересу на тлі невизначеності щодо майбутнього країни.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела. Зауважимо, що таке рішення компанії збіглось з початком президентства Дональда Трампа.

"Фонд, який має бути представлений на Конференції з відновлення України наступного тижня в Римі, був близький до отримання початкової підтримки від організацій, що підтримуються урядами Німеччини, Італії та Польщі. Однак у січні BlackRock вирішила призупинити переговори з інституційними інвесторами", — йдеться у матеріалі.

Зауважимо, що не тільки США та компанія BlackRock планували допомогти Україні з відновленням країни після завершення війни. Чималу частку фінансового питання може закрити Європа. Адже понад 162 млрд $ у різних формах підтримки надав Україні ЄС разом із країнами-членами, зокрема і 85 млрд $ у вигляді фінансування, гуманітарної й бюджетної допомоги.

Так, до прикладу, Рада ЄС у травні фінально ухвалила план України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility. Його виконання принесе уряду України понад €50 млрд від Євросоюзу. Також Швеція планує надати Києву понад 138 млн $ на відновлення інфраструктури, розмінування та підготовку медиків. До того ж окремі країни Європи і не тільки вже стали ініціаторами відбудови міст.

Які країни долучаться до відновлення міст і областей України

Ініціатори відбудови міст України:

Греція готова долучитися до відновлення Одеси та Маріуполя.

готова долучитися до відновлення Одеси та Маріуполя. Туреччина висловила готовність взяти під патронат відбудови Харкова та області.

висловила готовність взяти під патронат відбудови Харкова та області. Данія вже виділяє кошти на відновлення Миколаєва.

вже виділяє кошти на відновлення Миколаєва. Австрія заявила про те, що допоможе Запорізькій області з відбудовою.

заявила про те, що допоможе Запорізькій області з відбудовою. Чехія готова взяти патронат над відновленням Дніпропетровської області.

готова взяти патронат над відновленням Дніпропетровської області. Країни Балтії — Естонія, Латвія та Литва допоможуть з відновленням Житомирської області.

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